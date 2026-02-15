టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ : ఇషాన్ మెరుపులు.. పాకిస్తాన్ విజయలక్ష్యం 176
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత ఆటగాళ్లు పెద్దగా సత్తా చాటలేకపోయారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 175 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ ఒక్కడే రాణించాడు. మొత్తం 40 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఇషాన్..3 సిక్స్లు, 10 ఫోర్ల సాయంతో 77 పరుగులు చేశాడు.
ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 32, తిలక్ వర్మ 25, శివమ్ దూబే 27 చొప్పున పరుగులు చేసి ఫర్వాలేదనిపించారు. గంపెడాశలు పెట్టుకున్న అభిషేక్ శర్మ డకౌట్గా మ్యాచ్ నాలుగో బంతికే పెవిలియన్కు చేరుకున్నాడు. అలాగే, హార్దిక్ పాండ్య, అక్షర్పటేల్ డకౌట్లుగా సున్నా పరుగులకే ఔట్ అయ్యారు పాక్ బౌలర్లలో సయామ్ ఆయుబ్ మూడు వికెట్లు, సల్మాన్ అఘా, ఉస్మాన్ తారిఖ్, షహీన్ అఫ్రిది తలో వికెట్ తీశారు.