భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనమా? ఏం చెప్పలేం : పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా
కొలంబో వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేసే విషయంపై ఇపుడే ఏమి చెప్పలేమని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా తెలిపారు. ఈ నెల 15వ తేదీ ఆదివారం భారత్ - పాకిస్తాన్ జట్ల పోరు జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాక్ కెప్టెన్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అనేక అంశాలపై స్పందించారు.
ప్రపంచ కప్ టోర్నీల్లో మాకు భారత్పై మంచి రికార్డు లేదు. గత చరిత్రను మేం మార్చలేం. అయితే, ఈసారి తప్పకుండా మెరుగైన ప్రదర్శన చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరిదీ కీలక పాత్రే. తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్పై వచ్చే విమర్శలను పట్టించుకోం. ఇప్పటికే అతడి బౌలింగ్ యాక్షన్పై ఐసీసీ రివ్యూ చేసి క్లీన్చిట్ ఇచ్చింది.
మా సీనియర్ ప్లేయర్ బాబర్ అజామ్ ఫామ్ గురించి మాకెలాంటి ఆందోళన లేదు. తప్పకుండా అతడు పరుగులు చేస్తాడని ఆశిస్తున్నాం. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో ఎక్కువగా మార్పులు చేయం. భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనం ఏదీ ఇప్పుడే చెప్పలేం. వారు ఇస్తే తప్పకుండా మేమూ షేక్హ్యాండ్ ఇస్తాం. భారత ఓపెనర్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కోలుకుని మ్యాచ్లో ఆడతాడని ఆశిస్తున్నాం. అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లు ఉండాలని మేమూ కోరుకుంటాం అని పేర్కొన్నాడు.