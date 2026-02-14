శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనమా? ఏం చెప్పలేం : పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా

salman agha
కొలంబో వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేసే విషయంపై ఇపుడే ఏమి చెప్పలేమని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా తెలిపారు. ఈ నెల 15వ తేదీ ఆదివారం భారత్ - పాకిస్తాన్ జట్ల పోరు జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాక్ కెప్టెన్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అనేక అంశాలపై స్పందించారు. 
 
ప్రపంచ కప్‌ టోర్నీల్లో మాకు భారత్‌పై మంచి రికార్డు లేదు. గత చరిత్రను మేం మార్చలేం. అయితే, ఈసారి తప్పకుండా మెరుగైన ప్రదర్శన చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరిదీ కీలక పాత్రే. తారిఖ్ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌పై వచ్చే విమర్శలను పట్టించుకోం. ఇప్పటికే అతడి బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌పై ఐసీసీ రివ్యూ చేసి క్లీన్‌చిట్ ఇచ్చింది. 
 
మా సీనియర్ ప్లేయర్ బాబర్ అజామ్ ఫామ్‌ గురించి మాకెలాంటి ఆందోళన లేదు. తప్పకుండా అతడు పరుగులు చేస్తాడని ఆశిస్తున్నాం. బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌లో ఎక్కువగా మార్పులు చేయం. భారత ఆటగాళ్లతో కరచాలనం ఏదీ ఇప్పుడే చెప్పలేం. వారు ఇస్తే తప్పకుండా మేమూ షేక్‌హ్యాండ్ ఇస్తాం. భారత ఓపెనర్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కోలుకుని మ్యాచ్‌లో ఆడతాడని ఆశిస్తున్నాం. అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లు ఉండాలని మేమూ కోరుకుంటాం అని పేర్కొన్నాడు. 

కేరళ ద్విచక్రవాహనదారుడిని క్రమశిక్షణలో పెట్టిన ప్రభావతి అమ్మకు పోలీసులు సత్కారం

కేరళ ద్విచక్రవాహనదారుడిని క్రమశిక్షణలో పెట్టిన ప్రభావతి అమ్మకు పోలీసులు సత్కారంఅమ్మా.. నీ ధైర్యం అద్భుతం. ద్విచక్రవాహనదారుడిని సరైన దారిలో పెట్టేందుకు మీరు అతడి పట్ల చూపించిన కఠినవైఖరికి హ్యాట్సాప్ అంటూ కేరళ ఎంవిడి అధికారులు ప్రభావతి బామ్మను సత్కరించారు. అదేవిధంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్కూటరును ఫుట్ పాత్ పైకి నడిపిన వాహనదారుడి లైసెన్స్ సస్పెన్స్ చేయడమే కాకుండా అతడికి వారం రోజుల పాటు డ్రైవింగ్ అవగాహన క్లాసులకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు.

క్లాస్‌మేట్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలు

క్లాస్‌మేట్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న ఒక ఎంబీఏ విద్యార్థిని, తన క్లాస్మేట్ చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ కేసులో వెలుగుచూసిన అంశాలు ప్రేమ పేరుతో సాగే వికృత చేష్టలకు అద్దం పడుతున్నాయి. మంగళవారం బర్త్ డే పార్టీ కని చెప్పి వెళ్లిన 24 ఏళ్ల యువతి, శుక్రవారం నాడు తన ప్రియుడు పీయూష్ ధనోటియా ఉంటున్న అద్దె గదిలో నగ్నంగా, శవమై తేలడం కలకలం రేపింది.

ప్రియురాలిని హత్య చేసి... మృతదేహాన్ని ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేసిన ప్రియుడు

ప్రియురాలిని హత్య చేసి... మృతదేహాన్ని ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేసిన ప్రియుడుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌లో ఓ దారుణం వెలుగు చూసింది. తన ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడు.. మృతదేహాన్ని ఓ ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి, ఆ పెట్టెను సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేశాడు. అయితే, మృతదేహం లభ్యమైన 24 గంటల్లోనే ఈ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ దారుణ హత్యా వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్‌.. అమరావతికి భారీ కేటాయింపులు- రూ.6 లక్షల కోట్లు ఖర్చు

Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్‌.. అమరావతికి భారీ కేటాయింపులు- రూ.6 లక్షల కోట్లు ఖర్చుఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం అసెంబ్లీలో 2026-27 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఊహించినట్లుగానే, ప్రజల రాజధాని అమరావతికి బడ్జెట్‌లో భారీ కేటాయింపులు జరిగాయి. ఆర్థిక మంత్రి రూ.3,32,205 కోట్ల బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులకు రూ.6 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.

పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆస్తులు రూ. 75 లక్షల నగదు, 42 ఎకరాల భూమి, కిలో బంగారం

పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆస్తులు రూ. 75 లక్షల నగదు, 42 ఎకరాల భూమి, కిలో బంగారంఆ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆస్తులను చూసిన ఏసీబీ అధికారుల కళ్లు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. దానికి కారణం... పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న ఆ చిరుద్యోగి కోట్లలో ఆస్తులు వెలుగుచూడటమే. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఉదత్ గ్రామ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంటుగా పనిచేస్తున్నాడు శుభకరణ్ పరిహార్. ఇతడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని చెప్పేకంటే వసూళ్లరాజాగానూ, భూబకాసురుడిగా పేరుగాంచాడు. ఏ పని చేసిపెట్టాలన్నా జలగ కంటే హీనంగా ప్రజల వద్ద డబ్బులను వసూలు చేస్తూ పీక్కుతింటున్నాడు. దీనితో అతడిని భరించలేని బాధితులు ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. అంతే... ఏసీబీ అధికారులు అతడి నివాసాలపై దాడులు చేసారు.

Watch More Videos

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రి

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రికోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లవ్లీ కపుల్స్ అంటే సూర్య-జ్యోతిక, అజిత్-షాలిని టక్కున గుర్తుకు వస్తారు. హీరో సూర్య వివాహం విషయం గురించి, అతడి ప్రేమ గురించి తండ్రి శివకుమార్ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమారుడు సూర్య, నటి జ్యోతికను ప్రేమిస్తున్నానని నాతో చెప్పినప్పుడు వద్దు అన్నాను. ఐతే సూర్య మాత్రం తను జ్యోతికను తప్ప మరే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోలేను అని చెప్పాడు. ఒకవేళ జ్యోతికను వివాహం చేసుకోలేకపోయినట్లయితే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుండిపోతాను అని మొండికేశాడు. దాంతో నా కెరీర్లో నేను నటించిన 150 ప్రేమకథలు నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి.

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదల

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదలశతక్: సంఘ్ కే 100 వర్ష్ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమా యొక్క మోస్ట్ అవేటెడ్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అజయ్ దేవగణ్ తన గంభీరమైన స్వరంతో ఈ ట్రైలర్‌కు వ్యాఖ్యానం అందించారు. ఆయన ఐకానిక్ వాయిస్ ఈ మొదటి గ్లింప్స్‌కు మరింత లోతును, భారీతనాన్ని మరియు భావోద్వేగాన్ని జోడించింది. త్యాగం, పట్టుదల, దేశమే ప్రథమం అనే విలువల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ట్రైలర్, ఆర్.ఎస్.ఎస్ యొక్క వందేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. గురూజీ ఎం.ఎస్.

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. దర్శకుడు డా. శైలేష్ కొలను, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నాగవంశీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి ‘ఏమో ఏమో ఇది’ అనే అందమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా టైటిల్ తో పాటు గ్లింప్స్ ను ఆవిష్కరించారు.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com