Berkeley: శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో 22 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థి అదృశ్యం
బర్కిలీలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో 22 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థి అదృశ్యం కావడంపై శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక అధికారులు తూర్పు బే ప్రాంతంలో శోధన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు.
కర్ణాటకకు చెందిన బర్కిలీలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో భారతీయ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థి సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య అదృశ్యం కావడం పట్ల శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారని కాన్సులేట్ శుక్రవారం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో తెలిపింది.
కాన్సులేట్ కుటుంబంతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. విద్యార్థిని గుర్తించడానికి సంబంధిత స్థానిక అధికారులతో కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. బర్కిలీ పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం, మంగళవారం చివరిసారిగా కనిపించిన తప్పిపోయిన విద్యార్థి కోసం లేక్ అంజా సమీపంలో అన్వేషణ జరుగుతోంది.
సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య, 22, ఒక సంబంధం గురించి కలత చెందినట్లు తెలుస్తోందని తెలిపారు. అతని పాస్పోర్ట్, ల్యాప్టాప్ ఉన్న అతని బ్యాక్ప్యాక్, టిల్డెన్ రీజినల్ పార్క్ పక్కన ఉన్న పార్క్ హిల్స్ పరిసరాల్లోని ఒక ఇంటి గుమ్మంలో కనుగొనబడింది.