Vaibhav Suryavanshi: 10వ తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ
బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇప్పుడు క్రికెట్ నుండి విరామం తీసుకుంటున్నాడు. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఫైనల్లో 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు చేసి, ఆ తర్వాత ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా ఎంపికైన 14 ఏళ్ల సూర్యవంశీ ఇప్పుడు బీహార్లో తన 10వ తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. సమస్తిపూర్లోని పోదర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ నీల్ కిషోర్, ఆ టీనేజర్ పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరాలను ధృవీకరించారు.
"క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మా పాఠశాలలో 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు హాజరు అవుతాడు. అతనికి అడ్మిట్ కార్డ్ అందింది. ఇది క్రికెట్ పిచ్ కాదు, అకడమిక్ పిచ్. విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయడంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉండకుండా చూస్తాము. ఫిబ్రవరి 17న పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి" అని ఆయన అన్నారు. సూర్యవంశీ రాసే సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 17, 2026 నుండి మార్చి 11 వరకు నిర్వహించబడతాయి.