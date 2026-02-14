శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (14:16 IST)

Vaibhav Suryavanshi: 10వ తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ

Vaibhav Suryavanshi
బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇప్పుడు క్రికెట్ నుండి విరామం తీసుకుంటున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌లో 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు చేసి, ఆ తర్వాత ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్‌గా ఎంపికైన 14 ఏళ్ల సూర్యవంశీ ఇప్పుడు బీహార్‌లో తన 10వ తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. సమస్తిపూర్‌లోని పోదర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ నీల్ కిషోర్, ఆ టీనేజర్ పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరాలను ధృవీకరించారు.
 
"క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మా పాఠశాలలో 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు హాజరు అవుతాడు. అతనికి అడ్మిట్ కార్డ్ అందింది. ఇది క్రికెట్ పిచ్ కాదు, అకడమిక్ పిచ్. విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయడంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉండకుండా చూస్తాము. ఫిబ్రవరి 17న పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి" అని ఆయన అన్నారు. సూర్యవంశీ రాసే సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 17, 2026 నుండి మార్చి 11 వరకు నిర్వహించబడతాయి.

పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆస్తులు రూ. 75 లక్షల నగదు, 42 ఎకరాల భూమి, కిలో బంగారం

పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆస్తులు రూ. 75 లక్షల నగదు, 42 ఎకరాల భూమి, కిలో బంగారంఆ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆస్తులను చూసిన ఏసీబీ అధికారుల కళ్లు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. దానికి కారణం... పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న ఆ చిరుద్యోగి కోట్లలో ఆస్తులు వెలుగుచూడటమే. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఉదత్ గ్రామ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంటుగా పనిచేస్తున్నాడు శుభకరణ్ పరిహార్. ఇతడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని చెప్పేకంటే వసూళ్లరాజాగానూ, భూబకాసురుడిగా పేరుగాంచాడు. ఏ పని చేసిపెట్టాలన్నా జలగ కంటే హీనంగా ప్రజల వద్ద డబ్బులను వసూలు చేస్తూ పీక్కుతింటున్నాడు. దీనితో అతడిని భరించలేని బాధితులు ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. అంతే... ఏసీబీ అధికారులు అతడి నివాసాలపై దాడులు చేసారు.

AP Budget: రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదు.. పయ్యావుల కేశవ్

AP Budget: రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదు.. పయ్యావుల కేశవ్రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. బడ్జెట్‌లో ఈ ప్రాంతానికి రూ. 30,000 కోట్ల ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ను సమర్పిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూక్ష్మ నీటిపారుదల ప్రాముఖ్యతను మొదట అర్థం చేసుకున్నారని, 1990లలో ఈ భావనను భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారని పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు.

Telangana RTC: టీజీఎస్సార్టీసీ రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహం.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా డీజిల్ బస్సులు

Telangana RTC: టీజీఎస్సార్టీసీ రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహం.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా డీజిల్ బస్సులుటీజీఎస్సార్టీసీ ఒక వినూత్న రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చడం ఇందులో భాగం. దీనితో, టీజీఎస్సార్టీసీ దేశంలోనే ఎలక్ట్రిక్ బస్సు రెట్రోఫిట్‌మెంట్ కార్యకలాపాలను పెద్ద ఎత్తున అమలు చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థగా అవతరించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దార్శనిక నాయకత్వంతో కలిసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌లో కాలుష్య రహిత, స్థిరమైన ప్రజా రవాణా పర్యావరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించింది.

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌: ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ (video)

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌: ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ (video)రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణీకులు అప్పుడప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌లో అప్రమత్తమైన ఆర్‌పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఒక ప్రయాణికుడి ప్రాణాలను కాపాడాడు. షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో తన కుటుంబంతో కలిసి రైలు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, స్టేషన్‌లోని 6వ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని గ్యాప్‌లోకి ప్రమాదవశాత్తు జారిపడ్డాడు. దీనిని చూసిన డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఎం. నరసింహారావు వేగంగా స్పందించి, అతన్ని రక్షించాడు.

తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, video

తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, videoభారతదేశంలోని అసోం రాష్ట్రంలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. శనివారం నాడు ప్రధాని మోడి అస్సాంలోని దిబ్రూఘర్ జిల్లాలోని C-130J విమానంలో ఈశాన్యంలోని మొదటి అత్యవసర ల్యాండింగ్ సౌకర్యం(ELF) వద్ద చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ చాబువా ఎయిర్‌ఫీల్డ్ నుండి బయలుదేరి, జాతీయ రహదారి-37లోని మోరాన్‌లోని ELF వద్ద దిగారు. ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన మోరాన్ బైపాస్‌లో రూ.100 కోట్ల విలువైన ELF, 4.2 కి.మీ.ల రియన్‌ఫోర్స్‌డ్ స్ట్రెచ్, IAF ఫైటర్ జెట్‌లు, రవాణా విమానాలకు వ్యూహాత్మక, బహుళ-ఫంక్షనల్ రన్‌వేగా పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ఎమర్జెన్సీ రన్ వే రక్షణ, లాజిస్టిక్స్, విపత్తు ప్రతిస్పందనను బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడించారు.

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదల

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదలశతక్: సంఘ్ కే 100 వర్ష్ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమా యొక్క మోస్ట్ అవేటెడ్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అజయ్ దేవగణ్ తన గంభీరమైన స్వరంతో ఈ ట్రైలర్‌కు వ్యాఖ్యానం అందించారు. ఆయన ఐకానిక్ వాయిస్ ఈ మొదటి గ్లింప్స్‌కు మరింత లోతును, భారీతనాన్ని మరియు భావోద్వేగాన్ని జోడించింది. త్యాగం, పట్టుదల, దేశమే ప్రథమం అనే విలువల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ట్రైలర్, ఆర్.ఎస్.ఎస్ యొక్క వందేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. గురూజీ ఎం.ఎస్.

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. దర్శకుడు డా. శైలేష్ కొలను, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నాగవంశీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి ‘ఏమో ఏమో ఇది’ అనే అందమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా టైటిల్ తో పాటు గ్లింప్స్ ను ఆవిష్కరించారు.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో వరుస ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుండి వెబ్ డ్రామా వరకు, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్రల నుండి కీలక పాత్రల వరకు, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆమెకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన రాగిణి 3లో తమన్నా నటించనుంది. ఈ చిత్రం 2011లో రాగిణి ఎంఎంఎస్‌తో ప్రారంభమై 2014లో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రాగిణి ఎంఎంఎస్‌2తో కొనసాగిన ప్రసిద్ధ హర్రర్ ఫ్రాంచైజీలో తదుపరి చాప్టర్‌ తెరకెక్కుతోంది.
