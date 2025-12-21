ఆదివారం, 21 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 21 డిశెంబరు 2025 (20:07 IST)

అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025 : కీలక పోరులో తడబడి ఓడిన భారత్

pakistan under 19 team
అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025 క్రికెట్ పోటీల్లో భాగంగా, ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్ పోరులో భారత్ తడబడింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత యువ ఆటగాళ్లు అన్ని విభాగాల్లో పూర్తిగా నిరాశపరిచారు. ఫలితంగా భారత్ 191 పరుగుల తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. 348 పరుగుల భారీ లక్ష్యఛేదనలో భారత యువ జట్టు 26.2 ఓవర్లలో 156 పరుగులకే ఆలౌటైంది. పదో స్థానంలో వచ్చిన దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్ (36) టాప్ స్కోరర్‌గా నిలవడం విశేషం.
 
ఒక దశలో 120 పరుగులకే భారత్ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోగా.. దీపేశ్‌ పోరాటంతో స్కోరు 150 దాటింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ (26), ఖిలాన్ పటేల్ (19), ఆరోన్ జార్జ్ (16), అభిజ్ఞాన్ కుందు (13), వేదాంత్ త్రివేది (9), కాన్షిక్ చౌహాన్ (9), విహాన్ మల్హోత్రా (7), హెనిల్ పటేల్ (6), ఆయుష్‌ మాత్రే (2), కిషన్ కుమార్ సింగ్ (3*) పరుగులు చేశారు. పాక్ బౌలర్లలో అలీ రజా 4, మహ్మద్ సయామ్, అబ్దుల్ సుభాన్, హుజైఫా అహ్సాన్‌ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు.
 
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాక్.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 347 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ (172; 113 బంతుల్లో 17 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు) భారీ శతకం చేశాడు. అహ్మద్ హుస్సేన్ (56; 72 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) హాఫ్‌ సెంచరీ చేశాడు. ఉస్మాన్ ఖాన్ (35), ఫర్హాన్ యూసుఫ్‌ (19), హంజా జహూర్ (18) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్ 3, హెనిల్ పటేల్ 2, ఖిలాన్ పటేల్ 2, కాన్షిక్ చౌహాన్ ఒక వికెట్ తీశారు. 

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీ

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీశాస్త్రీయ రంగంలో ప్రతిభను మరియు నవ భారత్ స్ఫూర్తిని కొనియాడుతూ జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సాయంత్రం వేళ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ దిగ్గజ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్‌కు ఘన నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ మషేల్కర్ రికార్డు స్థాయిలో 54 గౌరవ డాక్టరేట్లు పొందిన అసాధారణ విద్యా మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, ఒక ప్రత్యేక సన్మాన కార్యక్రమం, పుస్తకావిష్కరణ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ప్రొఫెసర్ ఎం.ఎం. శర్మ, మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ చంద్రకాంత్ పాటిల్, శాస్త్రీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు.

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సత్రం నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు మేరకు ఈ నిధులను తితిదే కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటే తెలంగాణకు ప్రత్యేకించి పాలమూరుకు శాపంగా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ భవన్‌‍లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 50 యేళ్ళు పాలిన కాంగ్రెస్, 20 యేళ్ళు పాలించిన తెలుగుదేశం పార్టీలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేశాయని ఆరోపించారు.

కోడలితో వివాహేతర సంబంధం... సుపారీ గ్యాంగ్‌తో కొడుకు హత్య చేయించిన తండ్రి

కోడలితో వివాహేతర సంబంధం... సుపారీ గ్యాంగ్‌తో కొడుకు హత్య చేయించిన తండ్రితెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఇంటి కోడలితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి... కన్నబిడ్డనే సుపారీ గ్యాంగ్‌తో హత్య చేయించాడు. హత్య అనంతరం మిగిలిన సుపారీ డబ్బుల కోసం నిందితులంతా ఒకే చోటుకు చేరడంతో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు...

తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం వెచ్చించిన ఖర్చులు ఇప్పించండి... కోర్టుకెక్కిన ప్రియుడు

తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం వెచ్చించిన ఖర్చులు ఇప్పించండి... కోర్టుకెక్కిన ప్రియుడుచైనాలో ఓ యువకుడు తన మాజీ ప్రియురాలిపై దావా వేశాడు. తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోర్టుకెక్కాడు. తనతో రిలేషన్‌లో ఉన్న సమయంలో ఆమె కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తం ఖర్చులు ఇప్పించాలని దావావేశాడు.

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తు

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తునటి నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె సినిమా నేపథ్యం, గతంలో ఆమె చేసిన ఎండార్స్‌మెంట్‌ల కారణంగా ఈ కేసు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నేహా శర్మ ఆఫ్‌షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రమోట్ చేయడంలో ముడిపడి ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఈ ప్రమోషన్లు సర్రోగేట్ ప్రకటనల ద్వారా జరిగాయని ఆరోపించారు.

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్నేను ఫస్ట్ క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాను. నిజానికి మా నాన్నగారి కోరిక కూడా నేను క్రికెటర్ అవ్వాలని. అయితే నాకు సినిమాలపై ఆసక్తి ఏర్పడింది అని హీరో రోషన్ అన్నారు. స్వప్న సినిమాస్ మూవీ ఛాంపియన్. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌ నిర్మించాయి. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రోషన్ విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తి

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తిర‌మేష్ వ‌ర్మ‌...శ్రీనివాస్ వసంత‌ల స్టోరీ టెల్లింగ్ సామ‌ర్థాన్ని గుర్తించి అత‌నికి కొక్కోరొకో సినిమాను తెర‌కెక్కించే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మైన బాధ్య‌త‌ను అప్ప‌గించారు. ‘కొక్కోరొకో’ సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌య్యింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ డిఫ‌రెంట్ పోస్ట‌ర్ ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. వినూత్న ఆలోన‌ల‌తో డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస్ వసంత‌ల‌.. విజువ‌ల్ గ్రాండియ‌ర్‌గా, బ‌ల‌మైన ఎమోష‌న్స్ క‌ల‌గ‌లిపి కొక్కోరొకో సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఓ యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించ‌బోతున్నారు.

మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథ తో అవినాష్ తిరువీధుల .. వానర సినిమా

మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథ తో అవినాష్ తిరువీధుల .. వానర సినిమాఅవినాష్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా "వానర". ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. "వానర" చిత్రాన్ని శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాష్ బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్, వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ కాబోతున్నాయి.

Sridevi Appalla: బ్యాండ్ మేళం... ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్ అంటోన్న శ్రీదేవి అపళ్ల‌

Sridevi Appalla: బ్యాండ్ మేళం... ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్ అంటోన్న శ్రీదేవి అపళ్ల‌వైవిధ్య‌మైన క‌థాంశంతో రూపొందుతోన్న ‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమాకు ‘ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఇటీవ‌ల విడుద‌లైన టైటిల్ గ్లింప్స్ సినిమాపై అంద‌రిలోనూ ఆస‌క్తిని పెంచింది. తాజాగా ఈ రోజు పుట్టిన‌రోజుని జ‌రుపుకుంటోన్న‌ శ్రీదేవికి బ‌ర్త్‌డేను మ‌రింత క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా చేయ‌య‌టానికి మేక‌ర్స్ సినిమా నుంచి బ‌ర్త్ డే గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేశారు. సినిమా చిత్రీక‌ర‌ణ తుది ద‌శ‌కు చేరుకుంటోంది.
