ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 (08:23 IST)

నేడు క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని స్తంభింపజేసే మ్యాచ్ - భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్

indiavapakistan
క్రికెట్ ప్రపంచం స్తంభింపజేసే మ్యాచ్ నేడు జరుగనుంది. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా, కొలంబో వేదికగా చిరకాల ప్రత్యర్థులైన భారత్ పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. గత యేడాది పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాక రెండు జట్లూ తొలిసారి ప్రపంచ కప్‌లో తలపడనున్నాయి. 
 
సాధారణంగా ఐసీసీ టోర్నీల్లో రెచ్చిపోయి ఆడే భారత జట్టు.. ఘనమైన రికార్డును కొనసాగించాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అలాగే, ఇటీవలి ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తూ, కసితో ఆడి భారత్‌ను దెబ్బకొట్టాలని పాకిస్థాన్ జట్టు చూస్తోంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ హోరా హోరీగా సాగడం అభిమానుల్లో భావేద్వేగాలు పతాక స్థాయికి చేరుకోవడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది. 
 
అయితే, ఈ మ్యాచ్ సజావుగా సాగుతుందా లేదా అన్నది వరుణుడి కరుణ మీద ఆధారపడివుంటుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు వేదికైన కొలంబోలో ఆదివారం వర్షంపడే సూచనలు 70 ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అదేసమయంలో మ్యాచ్ రద్దు అయితే ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. ప్రపంచ కప్‌లో సెమీస్, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే రిజర్వు డే ఉంది. సో, మ్యాచ్ రద్దు అయితే మాత్రం మళ్లీ తలపడే అవకాశం లేదు. 
 
ఈ మ్యాచ్‌పై పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన అఘా స్పందిస్తూ, కొలంబో మాకిపుడు సొంత మైదానం. ఈ మ్యాచ్‌లను ఇక్కడే ఆడుతున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ణ్యాచ్ గెలిస్తామని కాదు. ఇది సానుకూలతా అంటే చెప్పలేను. వేదిక ఏదైనా మెరుగైన క్రికెట్ ఆడటం, ప్రణాళికలను సరిగ్గా అమలు చేయడం కీలకం. 
 
అలాగే, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ స్పందిస్తూ, భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే అదొక గొప్ప సందర్భం. ప్రతిభను చాటడానికి అతిపెద్ద వేదిక. ఇది కూడా మిగిలిన మ్యాచ్‌ల్లాగే అని చెప్పొచ్చు. కానీ, దీని ప్రాధాన్యమేంటో ఆడేవాళ్లకే తెలుసు. ఎందుకంటే పాకిస్థాన్‌తో తరచూ తలపడం అని అన్నారు. 
 
తుది జట్ల అంచనా... 
భారత్ : అభిషేక్ లేదా సంజు, ఇషాన్, తిలక్, సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ దూబె, రింకు, అక్షర్, కుల్దీప్, వరుణ్, బుమ్రా.
 
పాకిస్థాన్ జట్టు : ఫర్హాన్, అయూబ్, ఆఘా (కెప్టెన్), బాబర్, షాదాబ్, ఉస్మాన్, ఫహీమ్, నవాజ్ లేదా సల్మాన్ మీర్జా, షహీన్, అబ్రార్, తారిఖ్. 

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చుఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. శివరాత్రి మరుసటి రోజున ఆప్షనల్ హాలీడేగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 16న సోమవారం నాడు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జాగరణ అనంతరం విశ్రాంతి పొందేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది మహాశివరాత్రి తర్వాత ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యం

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యంకర్నాటక రాష్ట్రంలోని హాసన్ జిల్లాలో ఓ మహిళ అదృశ్యం కలకలం రేపుతోంది. రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్ళిన ఆ వివాహిత తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. పైగా, ఆమె ఆచూకీ కూడా తెలియలేదు. కానీ, ఆమె ధరించిన లోదుస్తులు, చెప్పులు, ఇతర వస్తువులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లభ్యం కావడం ఇపుడు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం2025-26 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు నగరాలు స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అయితే తెలంగాణ ప్రజలను నిరాశపరిచే విధంగా, హైదరాబాద్‌తో సహా తెలంగాణలోని ఏ నగరమూ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకోలేదు. భారతదేశంలో నివసించడానికి ఉత్తమ నగరం కోసం అన్వేషిస్తున్నట్లైతే, సర్వే ప్రకారం పూణేకు వెళ్లొచ్చు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో మరో నగరం ఉంది. ఇటీవల అభివృద్ధి చెందిన పొరుగు ప్రాంతం నవీ ముంబై వ్యవస్థీకృత అభివృద్ధితో రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. వైజాగ్- అమరావతిలోని ఆర్థిక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రకటనలలో ఒకటి. వైజాగ్‌తో పాటు, అమరావతి, రాయలసీమలో ఆర్థిక ప్రాంతాలను ప్రకటించారు. వైజాగ్ ఆర్థిక ప్రాంతంలో 10 జిల్లాలు ఉంటాయి. అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు ఉంటాయి. వైజాగ్ ఆర్థిక కేంద్రంగా రూ.28,000 కోట్లు ప్రకటించగా, రాయలసీమ ఉద్యానవన కేంద్రంగా రూ.30,000 కోట్లు కేటాయించారు.

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్‌పై జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పందిస్తూ, బడ్జెట్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ అని పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

​అతి ప్రేమ భయానకం అంటూ వస్తోన్న 100 డేస్ లవ్ స్టోరీ

​అతి ప్రేమ భయానకం అంటూ వస్తోన్న 100 డేస్ లవ్ స్టోరీజయ శివ సూర్య , నిఖిత శ్రీ, ఇషామనోహరి ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం '100 డేస్ లవ్ స్టోరీ'. విజయమిత్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పురిపండా వెంకటరమణ మూర్తి శర్మ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ​ఈ చిత్రానికి 'అతి ప్రేమ భయానకం' (Too much love is scary) అనే వైవిధ్యమైన ట్యాగ్‌లైన్‌ను ఖరారు చేశారు.

Garuda Ram: నాగబంధం నుంచి బైరాగి గా గరుడ రామ్‌ లుక్

Garuda Ram: నాగబంధం నుంచి బైరాగి గా గరుడ రామ్‌ లుక్విరాట్ కర్ణ హీగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'నాగబంధం'. ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియాలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో టీం ప్రమోషన్‌లను ముమ్మరం చేసింది. ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే సంచలనాన్ని సృష్టించాయి. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను రేపు మహా శివరాత్రి శుభ సందర్భంగా సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు లాంచ్ చేయనున్నారు. టీజర్ మీడియా ప్రీమియర్ ఇప్పటికే జరిగింది. విజువల్స్, స్టొరీ టెల్లింగ్, వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్

ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ మీద కోన వెంకట్ నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీని మార్చి 13న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లింప్స్‌ని వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేశారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఈ గ్లింప్స్‌ని సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్‌‌కి దర్శకుడు బాబీ, రచయిత బీవీఎస్ రవి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదలఅథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ అధికారికంగా ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ హక్కులను పొందింది. ‘రాకాసా’ వరల్డ్ వైడ్‌గా ఆడియెన్స్ మీద ముద్రను వేయనుంది. ఈ చిత్రం యూఎస్ఎ, యూరప్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇక ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్‌లో ఈ రేంజ్‌లో రిలీజ్ కాబోతోండటంతో అక్కడి ప్రేక్షకుల్లో మరింత అంచనాలు పెరిగాయి.

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్మేమ్ ఫేమస్ తో విజయాన్ని అందుకున్న సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ బ్రీజ్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ చూడు చూడు తో మంచి బజ్ సృష్టించిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రెండవ పాట 'ఓ మై గాడ్' ను విడుదల చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com