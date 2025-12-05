భారత్- దక్షిణాఫ్రికా డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్.. విశాఖకు చేరిన ఇరు జట్లు.. కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ కోసం...?
భారత్-దక్షిణాఫ్రికా వన్డే ఇంటర్నేషనల్ సిరీస్ 1-1తో సమం కావడంతో, డిసెంబర్ 6న జరిగే కీలకమైన నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు గురువారం విశాఖపట్నం చేరుకున్నాయి. రాంచీలో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ విజయం సాధించింది. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తిరిగి పుంజుకుని రాయ్పూర్లో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఉత్కంఠభరితమైన విజయాన్ని సాధించి సిరీస్ను సమం చేసింది.
ఇక శనివారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్కు ముందు ఇరు జట్లు ప్రాక్టీస్ కోసం ఏసీఏ-వీడీసీఏ స్టేడియంలో సమావేశమవుతున్నాయి. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు రెండూ రాయ్పూర్ నుండి ప్రత్యేక చార్టర్డ్ విమానంలో వచ్చాయి.
మ్యాచ్కు ముందు సమావేశాలు, ప్రాక్టీస్ సెషన్లు శుక్రవారం జరగనున్నాయి. అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసినట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. ఈలోగా, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ బుధవారం సాయంత్రం విడుదల చేసిన మూడవ బ్యాచ్ టిక్కెట్లు 15 నిమిషాల్లోనే అమ్ముడయ్యాయి.
తద్వారా స్టేడియం ప్రేక్షకుల పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకుంది. సిరీస్లో వరుసగా సెంచరీలు బాదిన స్టార్ ఇండియన్ బ్యాట్స్మన్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.