శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (12:28 IST)

భారత్- దక్షిణాఫ్రికా డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్‌.. విశాఖకు చేరిన ఇరు జట్లు.. కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ కోసం...?

virat kohli
భారత్-దక్షిణాఫ్రికా వన్డే ఇంటర్నేషనల్ సిరీస్ 1-1తో సమం కావడంతో, డిసెంబర్ 6న జరిగే కీలకమైన నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు గురువారం విశాఖపట్నం చేరుకున్నాయి. రాంచీలో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ విజయం సాధించింది. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తిరిగి పుంజుకుని రాయ్‌పూర్‌లో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఉత్కంఠభరితమైన విజయాన్ని సాధించి సిరీస్‌ను సమం చేసింది. 
 
ఇక శనివారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్‌కు ముందు ఇరు జట్లు ప్రాక్టీస్ కోసం ఏసీఏ-వీడీసీఏ స్టేడియంలో సమావేశమవుతున్నాయి. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు రెండూ రాయ్‌పూర్ నుండి ప్రత్యేక చార్టర్డ్ విమానంలో వచ్చాయి. 
 
మ్యాచ్‌కు ముందు సమావేశాలు, ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లు శుక్రవారం జరగనున్నాయి. అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసినట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. ఈలోగా, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ బుధవారం సాయంత్రం విడుదల చేసిన మూడవ బ్యాచ్ టిక్కెట్లు 15 నిమిషాల్లోనే అమ్ముడయ్యాయి. 
 
తద్వారా స్టేడియం ప్రేక్షకుల పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకుంది. సిరీస్‌లో వరుసగా సెంచరీలు బాదిన స్టార్ ఇండియన్ బ్యాట్స్‌మన్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 

వ్యక్తులు రావచ్చు, పోవచ్చు, కానీ టీడీపీ శాశ్వతంగా ఉంటుంది.. నారా లోకేష్

వ్యక్తులు రావచ్చు, పోవచ్చు, కానీ టీడీపీ శాశ్వతంగా ఉంటుంది.. నారా లోకేష్వ్యక్తులు రావచ్చు, పోవచ్చు, కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ శాశ్వతంగా ఉంటుందని తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీ రామారావుకు నివాళులు అర్పించిన తర్వాత పాలకొండలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకువచ్చినందుకు, తద్వారా గత ప్రభుత్వ సైకో పాలన నుండి ఏపీని విముక్తి చేసినందుకు టిడిపి కార్యకర్తలను ప్రశంసించారు.

PM Modi Gifts to Putin: పుతిన్‌కు భగవద్గీతను బహూకరించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi Gifts to Putin: పుతిన్‌కు భగవద్గీతను బహూకరించిన ప్రధాని మోదీరష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ గురువారం న్యూఢిల్లీకి చేరుకున్న సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు రష్యన్ భాషలో గీత ప్రతిని బహుకరించారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో, గీత బోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తాయని నరేంద్ర మోదీ హైలైట్ చేశారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడిని మోదీ స్వయంగా ఆహ్వానించి, ఆయన అధికారిక నివాసంలో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పుతిన్‌కు రష్యన్ భాషలో అనువదించిన పవిత్ర గ్రంథం భగవద్గీతను మోదీ బహూకరించారు.

IndiGo: ఇండిగో విమానాల రద్దు.. కేంద్రాన్ని ఏకిపారేసిన రాహుల్ గాంధీ

IndiGo: ఇండిగో విమానాల రద్దు.. కేంద్రాన్ని ఏకిపారేసిన రాహుల్ గాంధీఇండిగో విమానాల రద్దుతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక విమానాశ్రయాలలో కొనసాగుతున్న గందరగోళం మధ్య, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కేంద్రంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. విమానాశ్రయాలలో గందరగోళం మోదీ ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్య ఆర్థిక నమూనాకు పర్యవసానమని ఆయన అన్నారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌ద్వారా రాహుల్ గాంధీ కేంద్రాన్ని ఏకిపారేశారు. ఇండిగో వైఫల్యం ఈ ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యాని నిదర్శనం. మరోసారి, జాప్యాలు, రద్దులు, నిస్సహాయతలో ధర చెల్లించేది సాధారణ భారతీయులే. భారతదేశం ప్రతి రంగంలోనూ న్యాయమైన పోటీకి అర్హమైనది, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ గుత్తాధిపత్యాలకు కాదు.

అర్థరాత్రి మహిళను లాక్కెళ్లి గ్రామ సచివాలయంలో అత్యాచారం

అర్థరాత్రి మహిళను లాక్కెళ్లి గ్రామ సచివాలయంలో అత్యాచారంఏలూరులో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఏలూరులో రౌడీ షీటర్లు బరితెగించారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా వున్న యువతిని అర్థరాత్రి లాక్కెళ్లారు. ఆపై ప్రభుత్వ కార్యాలయమైన సచివాలయంలోనే ఆమె అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఏలూరు టూటౌన్ పరిధిలోని తన స్నేహితురాలి ఇంట్లో ఉంటోంది.

సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలి.. వై. శ్రీలక్ష్మి పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు రిజర్వ్

సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలి.. వై. శ్రీలక్ష్మి పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు రిజర్వ్వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి యాజమాన్యంలోని కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టారని ఆరోపించిన క్విడ్ ప్రోకో లావాదేవీలలో తనపై నమోదైన సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ పరిశ్రమల శాఖ మాజీ కార్యదర్శి వై. శ్రీలక్ష్మి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై గురువారం తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేసింది.

Watch More Videos

Dhanush: కృతి స‌న‌న్ తో ప్రేమలో మోసపోయాక యుద్ధమే అంటున్న ధనుష్ - అమ‌ర‌కావ్యం (తేరే ఇష్క్ మై)

Dhanush: కృతి స‌న‌న్ తో ప్రేమలో మోసపోయాక యుద్ధమే అంటున్న ధనుష్ - అమ‌ర‌కావ్యం (తేరే ఇష్క్ మై)ధనుష్, కృతి స‌న‌న్ హీరో హీరోయిన్లుగా ఆనంద్ ఎల్‌.రాయ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో భూష‌ణ్ కుమార్ నిర్మించిన చిత్రం ‘తేరే ఇష్క్ మై’కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి అద్భుత‌మైన ఆద‌ర‌ణ ద‌క్కుతోంది. ఇప్ప‌టికే సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర దూసుకెళ్తోంది. ధ‌నుష్‌, కృతి న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు ఫిదా అయ్యి వారిని ప్ర‌శంసిస్తున్నారు. సినిమాలోని పాత్ర‌లు, వాటి మ‌ధ్య ఉన్న ఎమోష‌న్స్, ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్ సంగీతం ఇలా అన్నీ క‌లిసి ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పిస్తున్నాయి.

అఖండ 2 డిసెంబర్ 12న వస్తోందా నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?

అఖండ 2 డిసెంబర్ 12న వస్తోందా నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?అఖండ 2 సినీ విడుదల గురించి 14 రీల్స్ నిర్మాణ సంస్థ నేడు ప్రకటన చేసింది. అనివార్య పరిస్థితుల కారణంగా అఖండ 2 షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల కావడం లేదని మీకు తెలియజేయడానికి బరువెక్కిన హృదయంతో చింతిస్తున్నాము. ఇది మాకు బాధాకరమైన క్షణం, మరియు సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతి అభిమాని, సినీ ప్రేమికుడికి ఇది కలిగించే నిరాశను మేము నిజంగా అర్థం చేసుకున్నాము. ఈ విషయాన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడానికి మేము అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నాము. కలిగిన అసౌకర్యానికి మా హృదయపూర్వక క్షమాపణలు.

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న చిత్రం 'అఖండ-2'. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ నిర్మించింది. సంయుక్తా మీనన్ హీరోయిన్. రవి పినిశెట్టి కీలక పాత్రను పోషించారు. అయితే, గురువారం రాత్రి నుంచి ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోలను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రదర్శించాల్సివుంది. అయితే, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించింది.

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లుఓ గుజరాతీ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. కేవలం 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ చిత్రం 54 రోజుల్లో ఏకంగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేదా భారీ ప్రమోషన్లు లేకుండా ఈ చిత్రం విడుదలై, కేవలం మౌత్ టాక్‌తోనే సంచలనాల నమోదు చేసింది. ఆ చిత్రం పేరు "లాలో : కృష్ణ సదా సహాయతే". అంకిత సఖియా దర్శకత్వం వహించారు. సృహద్ గోస్వామి ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమానే ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ, అటార్నీ వూ తో పాటు అనేక విజయవంతమైన కొరియన్ డ్రామాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ కొరియన్ దర్శకుడు, నిర్మాత యూ ఇన్-సిక్, 2025 హైదరాబాద్ కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌ లో తన పర్యటనను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తుకున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com