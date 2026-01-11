వడోదర వన్డే : ఉత్కంఠ పోరులో కివీస్పై భారత్ విజయం
వడోదరా వేదికగా పర్యాటక న్యూజిలాండ్ జట్టుతో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన తొలి వన్డే మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో విజయం కోసం ఇరు జట్లూ ఆఖరి బంతి వరకు పోరాటం చేయగా, చివరకు విజయం భారత్ను వరించింది. ఫలితంగా టీమిండియా 4 వికెట్లు తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో టీమ్ఇండియా 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 300 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్ 49 ఓవర్లలో 6 వికెట్లను కోల్పోయి 306 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' విరాట్ కోహ్లీ (93) కొద్దిలో సెంచరీని చేజార్చుకున్నాడు. శుభ్మన్ గిల్ (56) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. కివీస్ బౌలర్లలో జేమీసన్ 4.. ఆదిత్య అశోక్, క్లార్క్ చెరో వికెట్ తీశారు.
న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 301 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్ స్కోరు 39 ఓవర్లకు 234/2.. అప్పటికి క్రీజ్లో విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీకి చేరువగా ఉన్నాడు. శ్రేయస్ (49) కూడా మంచి ఫామ్ కనబరిచాడు. చివరి 66 బంతుల్లో 67 పరుగులు చేయాలి. చేతిలో ఇంకా 8 వికెట్లు. కానీ, ఇక్కడే కివీస్ బౌలర్ జేమీసన్ విజృంభించాడు. ఒకే ఓవర్లో విరాట్, రవీంద్ర జడేజా (4)ను ఔట్ చేసి భారత అభిమానులను కాస్త టెన్షన్కు గురి చేశాడు.
అయితే, హర్షిత్ రాణా (29), కేఎల్ రాహుల్ (29 నాటౌట్) దూకుడుగా ఆడి మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పారు. వీరిద్దరూ కీలక సమయంలో పరుగులు రాబట్టారు. హర్షిత్ రాణా ఔటైన తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్ (7 నాటౌట్)తో కలిసి కేఎల్ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. బౌలింగ్ చేస్తూ గాయపడిన సుందర్ కివీస్ ఇన్నింగ్స్ 20వ ఓవర్ సమయంలోనే మైదానం వీడాడు. దీంతో బ్యాటింగ్కు వస్తాడా? లేదా? అనే అనుమానాలు తొలుత తలెత్తాయి.
కానీ, అవసరమైన సమయంలో నొప్పితోనే సుందర్ వచ్చి ఆఖరి వరకూ క్రీజ్లో ఉండిపోయాడు. చివరి రెండు ఓవర్లలో 12 పరుగులు అవసరం కాగా.. 49వ ఓవర్లోనే కేఎల్ రాహుల్ 2 ఫోర్లు, సిక్స్ బాదేసి మ్యాచ్ను త్వరగా ముగించాడు.