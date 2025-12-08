సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (19:45 IST)

త్రిమూర్తి స్వరూపం సింహాద్రి అప్పన్న, తన్మయత్వంలో విరాట్ కోహ్లి (video)

త్రిమూర్తి స్వరూపంగా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని భక్తులు భావిస్తారు. ఆ స్వామి వారిని టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాట్సమన్ విరాట్ కోహ్లి దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి ఆలయంలోని మహిమాన్వితమైన స్తంభాన్ని హత్తుకుని ప్రార్థించారు. సింహాచలం... విశాఖపట్నంకి సమీపంలో ఉంది. స్వామివారిని సాధారణంగా గంధపు పూతతో కప్పి ఉంచుతారు. ఈ పూత కారణంగా స్వామివారు శివలింగం ఆకారంలో కనిపిస్తారు. సంవత్సరంలో ఒక్క రోజు మాత్రమే, అంటే వైశాఖ శుద్ధ తదియ (అక్షయ తృతీయ) రోజున, ఈ గంధాన్ని తొలగించి, స్వామివారి నిజరూప దర్శనం భక్తులకు కల్పిస్తారు.
 
సింహాచలంలో వెలసిన స్వామివారు త్రిమూర్తి స్వరూపంగా భావిస్తారు. శిరస్సు భాగంలో శివుడు, మధ్యభాగంలో విష్ణువు, పాదాల వద్ద బ్రహ్మ ఉంటారని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు రెండు రూపాల కలయికతో ఉంటారు. వరాహ రూపం మరియు నరసింహ రూపం. అందుకే స్వామిని వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి అని కొలుస్తారు.
 
నిజరూప దర్శనం తరువాత, తిరిగి స్వామివారికి 12 మణుగుల గంధాన్ని పూస్తారు. ఈ ఘట్టాన్నే చందనోత్సవం లేదా చందన యాత్ర అంటారు. ఈ ఉత్సవానికి దేశం నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తారు. ఈ క్షేత్రం ప్రహ్లాదుని చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది. ప్రహ్లాదుని కోరిక మేరకే నరసింహ స్వామి ఇక్కడ కొండపై వెలిశారని ప్రతీతి. ఈ దేవాలయం విశాఖపట్నానికి ఉత్తరాన ఉన్న కొండపైన, సుమారు 800 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది.

Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన

Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటనఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన ఖరారైంది. ఈ పర్యటన జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు జరగనుంది. ఆయన మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్‌లతో కలిసి దావోస్ ఆర్థిక వేదికలో పాల్గొంటారు. ఈ షెడ్యూల్‌ను ధృవీకరిస్తూ ఆయన కార్యాలయం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా సత్య నాదెళ్లను వద్దనే వద్దంటున్న కంపెనీ

మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా సత్య నాదెళ్లను వద్దనే వద్దంటున్న కంపెనీమైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా తెలుగుతేజం సత్య నాదెళ్ల కొనసాగుతున్నారు. ఆయన మరోమారు ఈ పదవిలో కొనసాగేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, నార్వేకు చెందిన ఓ సంస్థ మాత్రం ఆయనను మాత్రం వద్దనే వద్దు అంటోంది. పైగా, ఆయన వేతన ప్యాకేజీపై కూడా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు నార్వేకు చెందిన సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ వార్షిక షేర్ హోల్డర్ల మీటింగ్‌లో సత్య నాదెళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసింది.

తల్లి కళ్ళెదుటే ఇంటర్ విద్యార్థినిని గొంతు కోసి చంపేశాడు...

తల్లి కళ్ళెదుటే ఇంటర్ విద్యార్థినిని గొంతు కోసి చంపేశాడు...హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. నగరంలోని వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 17 యేళ్ల ఇంటర్ విద్యార్థిని దారుణ హత్యకుగురైంది. మేనమామ వరుసయ్యే యువకుడు.. ఆ యువతి తల్లి కళ్లముందే కత్తితో ఆమె గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన యువకుడు.. ఘటనాస్థలిలోనే కత్తి, తన మొబైల్ ఫోన్ వదిలేసి పారిపోయాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న వారాసిగూడ పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్, పోలీసులు వివరాలు సేకరించి, పరారీలో ఉన్న యువకుడు కోసం గాలిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ హత్యకు గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

Harish Rao: ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలుగుతుంది.. హరీష్ రావు

Harish Rao: ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలుగుతుంది.. హరీష్ రావుతెలంగాణలో ఆంధ్రుల ఆధిపత్యం పెరుగుతోందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల చేసిన దృష్టి వ్యాఖ్యల తర్వాత ఈ వ్యాఖ్య అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్‌లో హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో ఆంధ్రుల ప్రభావం పెరుగుతోందని అన్నారు. ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలగడంతో పాటు బిల్లు కూడా పాస్ అవుతుంది అని ఆయన అన్నారు. లియోనెల్ మెస్సీ రాబోయే పర్యటనపై ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు.

రోడ్డుకు అడ్డంగా బైకులు పార్క్ చేశారు.. తీయమన్నందుకు డ్రైవర్ గొంతు కోశారు

రోడ్డుకు అడ్డంగా బైకులు పార్క్ చేశారు.. తీయమన్నందుకు డ్రైవర్ గొంతు కోశారునెల్లూరు జిల్లా కేంద్రంలోని నక్కలోళ్ళ సెంటరులో పట్టపగలు దారుణం జరిగింది. కొందరు యువకులు మద్యం మత్తులో తమ బైకులను అడ్డుంగా పెట్టారు. వాటిని తీయాలని సిటీ బస్సు డ్రైవర్ కోరాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఆ యువకులు.. డ్రైవరుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో కండక్టర్ కల్పించుకుని యువకులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేయడంతో పాటు డ్రైవర్‌కు అండగా నిలిచాడు. దీంతో మరింతగా రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు బ్లెడుతో డ్రైవర్, కండక్టర్‌లపై దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత బ్లేడుతో డ్రైవర్ గొంతుకోసి పారిపోయారు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్న డ్రైవర్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!కలలు రకరకాలు. ఒక్కో కల ఒక్కో అర్థాన్ని తెలియజేస్తుందని జ్యోతిష శాస్త్రం చెబుతుంది. కలలో కొందరికి వారు ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిలు లేదా అబ్బాయిలు కనబడుతుంటారు. ఐతే కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడు వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. ఇలా ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడి వెనుక రావడం అనేది చాలా శుభప్రదమైన, సానుకూలమైన కలగా పరిగణించబడుతుంది. కలలో ఆమె నవ్వుతూ ఉండటం మీ ప్రస్తుత సంబంధంలో లేదా భవిష్యత్తులో సంతోషకరమైన, సంతృప్తికరమైన సమయాలను సూచిస్తుంది.

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపివేతతిరుమల భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) కీలక ప్రకటన చేసింది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. అయితే, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల ఆన్‌లైన్ కోటాను శుక్రవారం విడుదల చేయనుంది. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ దాతల కోటాను ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా 1+3 విధానంలో టోకెన్లు జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

Godess Lakshmi : మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని ఇలా పూజిస్తే..?

Godess Lakshmi : మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని ఇలా పూజిస్తే..?మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించినట్లైతే సర్వశుభాలు చేకూరుతాయి. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే గురువారాలను లక్ష్మీ వారాలు అని అంటారు. లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో ఉంటే ఆర్థికంగా బావుంటుంది, ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వచ్చు. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మికత, పురోగతిని కూడా అమ్మవారు మనకు ప్రసాదిస్తారు. వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎలా అయితే శ్రావణ మాసంలో చేసుకుంటారో, మార్గశిర మాసంలో వచ్చే రెండవ గురువారంనాడు లక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించేటప్పుడు తామర పూలను సమర్పించాలి.

04-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

04-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు సామాన్యం. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాంకు విఆహ్వానం అందుకుంటారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

జై గురుదత్త

జై గురుదత్తసాధకులకు దత్తమయ్యే శక్తి దత్త రూపంలో ఉన్న పరబ్రహ్మ శక్తేనని వేరుగా చెప్పవలసిన పనిలేదు. భిన్నత్వంలోని ఏకత్వ దర్శనం ప్రసాదించగడానికే జ్ఞాన స్వరూపమైన దత్తావతారం ఉద్భవించింది. మూడు గుణాలు వీరివే. త్రిగుణాత్మకుడు, త్రిగుణాతీతుడుగా, గురుదేవదత్తగా ఆ పరబ్రహ్మ అవతరించారు. మహా పతివ్రతైన అనసూయదేవిని పరీక్షించే నిమిత్తం త్రిమూర్తులు యతీశ్వరుల రూపంలో వచ్చి, నగ్నంగా భిక్ష వడ్డించమని అడగడం, ఆమె వారిని పసిపిల్లలుగా మార్చడం, త్రిమాతలు రావడం, త్రిమూర్తులను త్రిమాతలకు అనసూయదేవి అప్పగించడం, త్రిమాతలు, త్రిమూర్తులు సంతోషంగా అత్రి, అనసూయలకు వరం ఇవ్వడం వల్ల దత్తాత్రేయుల జననం జరిగిందని కధనం.
