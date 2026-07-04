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సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ (video)
బీహార్లోని సమస్తిపూర్ జిల్లాకు చెందిన 15 ఏళ్ల అద్భుత ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ, దాదాపు 37 ఏళ్లుగా దిగ్గజ ఆటగాడు సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించి, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తరపున అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా శనివారం నిలిచాడు.
Vaibhav Suryavanshi
ఇంగ్లండ్తో ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భాగంగా మాంచెస్టర్ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో మ్యాచ్ బరిలోకి దిగి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 15 ఏళ్ల 99 రోజుల వయసులో అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన అతి పిన్న వయస్కుల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ హసన్ రాజా 14 ఏళ్ల 227 రోజుల వయసులో అరంగేట్రం చేసి ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన భారతీయ పురుష క్రీడాకారుడు: వైభవ్ సూర్యవంశీ (15 ఏళ్లు, 99 రోజులు)
అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన భారతీయ మహిళా క్రీడాకారిణి: షఫాలీ వర్మ (15 ఏళ్లు, 239 రోజులు).
History has been created????????— ???????????????????????????????? (@WeTheThinkers) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest player to debut for India. He has received his India cap????????
Wishing him all the very best. May God bless him with great success.#INDvsENG pic.twitter.com/D2BLRJ2vVw
టెస్ట్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడు: పాకిస్థాన్కు చెందిన హసన్ రజా (14 ఏళ్లు, 227 రోజులు),
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడు (మొత్తం మీద): T20Iలలో రొమేనియాకు చెందిన మారియన్ ఘెరాసిమ్ (14 ఏళ్లు, 16 రోజులు).
???? Vaibhav Announces Himself!— Cricket Hub (@Anurag9793) July 4, 2026
• 15-year-old Vaibhav Sooryavanshi smashes his first international six
• Comes in his India debut vs England
• Youngest-ever India international makes an instant impact
• A fearless start to his international journey ????????????pic.twitter.com/R19F1TCqoj
Revanth Reddy 20 Years: మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన మొక్క.. మహా వృక్షమైంది.. రేవంతన్న (video)
తమ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక కీలక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్ మండలానికి తిరిగి వచ్చి, భారీ కృతజ్ఞతా సభలో ప్రసంగించారు. తన రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, స్థానిక ప్రజలతో తనకు ఉన్న బలమైన అనుబంధం గురించి ఆయన భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. 2006 జూలై 4న మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన రాజకీయ మొక్క, నేడు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే మహా వృక్షంగా ఎదిగిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, రేవంత్ రెడ్డి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని సభకు తెలియజేశారు.
Anakapalli, ప్రియుడి మోజులో భర్తను మంచంలోనే మట్టుబెట్టిన భార్య
అనకాపల్లిలో దారుణం జరిగింది. ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ వివాహిత తన భర్తను మంచంలో అతడు నిద్రిస్తుండగా అతడిని హత్య చేసేసింది. ఈ హత్యకు ప్రియుడు కూడా సహకారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం శ్రీరాంపురం గ్రామానికి చెందిన అప్పలనాయుడు అర్థరాత్రికి హత్యకు గురయ్యాడు. తెల్లారేసరికి మంచంలో వున్న వ్యక్తి మంచంలోనే మరణించి వున్నాడు. ఓ వ్యక్తితో వున్న వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భర్తను ఆమె హత్య చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వివాహిత తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసేందుకు ముందస్తు ప్రణాళిక వేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ దేశంలో మూడవ అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా నిలిచింది: నైట్ ఫ్రాంక్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తన సొంత నివేదిక, అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్, లో H1 2026 సమయంలో భారతదేశ నివాస మార్కెట్లలో గృహ కొనుగోలుదారుల అఫర్డబిలిటీ విస్తృతంగా సానుకూలంగా కొనసాగిందని పేర్కొంది, దీనికి 125 బేసిస్ పాయింట్ల ద్రవ్య సడలింపు సంచిత ప్రభావం తోడ్పడింది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం, దేశంలోని టాప్ ఎనిమిది నగరాలలో హైదరాబాద్ మూడో అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా ఉంది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది EMIలపై ఖర్చు చేసే గృహ ఆదాయం నిష్పత్తిని కొలిచేది, ఇది హైదరాబాద్ మార్కెట్కు 41%గా నమోదైంది.
TGSRTC: ఆర్టీసీ బస్సుల్లో డిజిటల్ టికెట్ చెల్లింపులు-11 నెలల్లో రూ. 2.5 కోట్ల ఆదాయం
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారికి డిజిటల్ టికెట్ చెల్లింపులను మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తోంది. లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు యూపీఏ ఆధారిత చెల్లింపులను ఎంచుకుంటుండటంతో భారీ స్థాయిలో డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. టీజీఎస్సార్టీసీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేవలం 11 నెలల వ్యవధిలోనే సంస్థ యూపీఐ లావాదేవీల ద్వారా రూ. 505.95 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. అలాగే, రోజువారీ యూపీఐ వసూళ్లు సుమారు రూ. 2,000 నుండి దాదాపు రూ. 2.5 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగాయని, దీనిని బట్టి ప్రయాణికులలో నగదు రహిత చెల్లింపుల పట్ల ఆదరణ పెరుగుతోందని సంస్థ పేర్కొంది.
భర్తను హత్య చేసి ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద పూడ్చిపెట్టింది.. కారణం ఏంటి?
భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాలు కరువై అనుమానాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంకా వాగ్వివాదాలు పెరిగి నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో ఒక నమ్మశక్యం కాని దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. జీవితాంతం కనిపెట్టుకుని ఉండాల్సిన భార్య.. భర్తను హత్య చేసింది. గత 45 రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన ఆ వ్యక్తి మృతదేహం సొంత ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
రుక్మిణీ వసంత్ అదుర్స్.. ఇదే అసలు గోట్ పర్మార్మెన్.. వీడియో వైరల్ (Video)
కన్నడ నటి రుక్మిణీ వసంత్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో వుంది. ఇదేదో సినిమా హిట్ వల్ల కాదు. ఆమె మేకను ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో రుక్మిణి తన టాలెంట్ను చూపెట్టారు. మేక అరుపును అచ్చం అలాగే అనుకరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె అరుపుకు స్పందించిన ఓ మేక కూడా వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇంకా ఆ మేక షాకయ్యేలా ఆమె వాయిస్ వుండటం నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
హీరో తిరువీర్, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'. భరత్ దర్శన్ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. జూలై 17న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Samantha: సోనీ లివ్ లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేయబోతోన్న సమంత
సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.