ఆదివారం, 22 ఫిబ్రవరి 2026
ఠాగూర్
ఆదివారం, 22 ఫిబ్రవరి 2026 (19:54 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీస్ : భారత్ బౌలింగ్.. కష్టాల్లో సఫారీలు

ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్-8 దశలో మరో కీలక సమరం పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, భారత్, సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆదివారం రాత్రి ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్ క్రమ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. పిచ్ పొడిగా, బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలంగా కనిపిస్తోందని, అందుకే ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి భారీ స్కోరు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని మార్ క్రమ్ తెలిపాడు.
 
మరోవైపు భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. తాము కూడా బ్యాటింగ్ చేయాలనే అనుకున్నామని, అయితే టాస్ ఓడిపోవడం పట్ల నిరాశ లేదని చెప్పాడు. ఇది టోర్నీలో అత్యంత కీలకమైన దశ అని, అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. ఈ మ్యాచ్ కోసం భారత జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని సూర్య స్పష్టం చేశాడు. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు మాత్రం నాలుగు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. 
 
కాగా, తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సఫారీలకు భారత బౌలర్ల రూపంలో కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. ఆ జట్టు ఓపెనర్లు  మార్కమ్ (4), డీ కాక్ (6)లు అతి తక్కువ స్కోరుకే పెవిలియన్‌కు పంపారు. సౌతాఫ్రికా జట్టు తన తొలి వికెట్‌‍ను 10 పరుగుల వద్ద కోల్పోగా, రెండో వికెట్‌ను 12 వద్ద కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత మూడో వికెట్‌ రూపంలో రికెల్టాన్ (7) అవుట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం సఫారీ స్కోరు 9.1 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 74 పరుగులు చేసింది. క్రీజ్‌లో బ్రెవిస్ 23, డేవిడ్ మిల్లర్ 33 పరుగులతో నాటౌట్‌‍గా ఉన్నారు.  భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ ఒక వికెట్ తీయగా, బుమ్రా రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. 
 
ఇరు జట్ల వివరాలు.. 
 
భారత్ : అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షిదీప్ సింగ్, జస్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.
 
దక్షిణాఫ్రికా: ఐడెన్ మార్ క్రమ్ (కెప్టెన్), క్వింటన్ డికాక్ (వికెట్ కీపర్), ర్యాన్ రికెల్టన్, డివాల్డ్ బ్రెవిస్, డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్, కగిసో రబాడ, లుంగి ఎంగిడి. 

