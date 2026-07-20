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అక్క కుమార్తె మొబైల్కు అశ్లీల వీడియోలు.. అసభ్యకర సందేశాలు...
కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన మేనమామ... తన మేనకోడలి (సొంత అక్క కుమార్తె)పై కన్నేశాడు. ఆ యువతి మొబైల్ ఫోనుకు అశ్లీల, అసభ్యకర సందేశాలు పంపుతూ వేధించాడు. దీనిపై యువతి తల్లి పోలీసుకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. చెన్నై తేనాంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఆ మహిళ... తన సోదరుడు చెల్లవేల్ వైద్య విద్య చదివేందుకు తాను రూ.5 లక్షలు ఖర్చు చేశానని, వైద్యుడైన తర్వాత తన కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడని, అందువలనే రూ.5 లక్షలు అప్పుగా ఇచ్చానని, అయితే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోనని, నగదు తిరిగివ్వనని చెల్లవేల్ మోసం చేశాడని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా తన కుమార్తె సెల్ఫోన్కి అశ్లీల ఫొటోలు, అసభ్యకర మెసేజ్లు పంపుతున్నాడని, తనను, కుమార్తెను చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడని, తన కుమార్తె ఫొటోలను అశ్లీలంగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తానని బెదిరించాడని, అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఆ మేరకు పోలీసులు చెల్లవేల్పై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేశారు. చెల్లవేల్(40) ఇటీవల ప్రభుత్వ వైద్యుడిగా నియామకపత్రం అందుకుని తంజావూర్ జిల్లా మరుంకుళం ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నట్లు తెలిసింది. అక్కడికి వెళ్లిన పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేసి చెన్నైకి తీసుకొచ్చారు. అతనిపై తంజావూరులో కూడా ఓ క్రిమినల్ కేసు ఉన్నట్లు తెలిసింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.