9వ తరగతి బాలికను గర్భవతిని చేసిన ప్రైవేట్ ట్యూటర్... ఎక్కడ?
ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో తొమ్మిదో తరగతి చదవుతున్న ఓ విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి జరిగింది. ఫలితంగా ఆ బాలిక గర్భందాల్చింది. ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది ప్రైవేట్ ట్యూటర్ కావడం గమనార్హం. దీంతో అతన్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన బాలికకు పాఠాలు చెప్పే ప్రైవేట్ ట్యూటర్ కావడంతో పోలీసులు స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ వారం రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలో విద్యార్థులకు సాధారణ వైద్య పరీక్షలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న సదరు బాలిక ఐదు నెలల గర్భవతి అని వైద్యులు ధృవీకరించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పాఠశాల యాజమాన్యం వెంటనే ఆమె తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు.
ఆ తర్వాత బాలిక వద్ద కుటుంబ సభ్యులు ఆరా తీయగ, బాలిక అసలు విషయాన్ని వెల్లడించింది. వేసవి సెలవుల్లో తాను ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ప్రైవేట్ ట్యూటర్ తనపై లైంగికదాడికి పాల్పడినట్టు తెలిపింది. పైగా, ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే తీవ్రపరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించాడని, దీంతో తాను భయపడిపోయి మౌనంగా ఉన్నట్టు చెప్పుకొచ్చింది. దీనిపై బాధిత బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో కేసు నమోదు నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.