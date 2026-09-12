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  4. Hyderabad : Dhee 10 Winner Raju Arrested in Harassemtn case
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (17:49 IST)

లైంగికంగా వేధించాడని ఓ యువతి ఫిర్యాదు - 'ఢీ-10 డ్యాన్స్' షో విజేత అరెస్టు

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (17:49 IST)
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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొంది 'ఢీ 10 డ్యాన్స్' షో విజేత రాజును హైదరాబాద్ మియాబూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటమే కాకుండా, సినిమా అవకాశాలు ఇప్పిస్తాయని చెప్పి మోసం చేశాడని ఓ యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించింది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే, ఓ యువతి ఈ నెల 9వ తేదీన మియాపూర్ పోలీసులకు రాజుపై ఫిర్యాదు చేసింది. తనను లైంగికంగా వేధించాడని, సినీ రంగంలో అవకాశాలు పేరుతో వంచించాడని, ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దీని ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రాథమిక ఆధారాలు, లభించడంతో రాజును అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. 
 
అయితే, రాజు అరెస్టు విషయాన్ని పోలీసులు ఇన్ని రోజులు గోప్యంగా ఉంచినట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా ఈ వార్త బయటకు రాకుండా చర్చనీయాంశంగా మారింది. యువతి చేసిన ఆరోపణలపై పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను దర్యాప్తు ముగిసిన తర్వాత వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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