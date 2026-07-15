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షాబాద్ సీరియల్ హత్య కేసుల్లో వీడని చిక్కు ముడులు...
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన షాబాద్ వరుస హత్యల కేసులో ఉన్న చిక్కుముడులు వీడట్లేదు. పోక్సో కేసు పెట్టిందని బాలిక, ఆమె తల్లి, నానమ్మను, తనతో గొడవ పడుతోందని భార్య, ఇద్దరు పిల్లల్ని.. నిందితుడు రాజ్కుమార్ హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
నిందితుడి కథ సమాప్తమైనా అసలు భార్య, పిల్లల్ని ఎందుకు చంపాడన్నది అంతుచిక్కని మిస్టరీగానే ఉంది. సెల్ఫీ వీడియోలో నిందితుడు రాజ్కుమార్.. బాలిక కుటుంబం గురించి, పోక్సో కేసు విషయం ప్రస్తావించాడు. భార్య, పిల్లల్ని చంపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పాడు. అందుకు కారణాలేంటో వెల్లడించకపోవడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది.
నిందితుడు రాజ్కుమార్ దాదాపు ఏడాది నుంచి బాలికను వేధిస్తున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి భార్య సరిత పలుమార్లు నిలదీయడంతో రోజూ గొడవలు జరిగేవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ గొడవలు కొనసాగుతుండగానే షాబాద్ ఠాణాలో పోక్సో కేసు నమోదైంది. దీంతో మళ్లీ గొడవలు మొదలయ్యాయి. సరిత పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టాలనుకున్నా.. రాజ్కుమార్ పరారీలో ఉండడంతో సాధ్యపడలేదు. కోర్టు ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేశాక.. మళ్లీ గ్రామంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
బాలికను ఎలాగైనా పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడంతో గొడవలు తీవ్రమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే సరిత.. పెద్దకుమారుడిని మొయినాబాద్లోని మేనమామ ఇంటికి పంపింది. ఇక నుంచి సక్రమంగానే ఉంటానంటూ రాజ్కుమార్ కొన్నిరోజుల కిందటే కుమారుడిని తీసుకొచ్చాడు. అకస్మాత్తుగా శుక్రవారం రాత్రి రాజ్కుమార్ భార్యాపిల్లల్ని హతమార్చిన విషయం తెలిసిందే. భార్య తనను ఎదిరించిందనే కోపంతోనే చంపినట్లు అనుమానిస్తున్నా.. పిల్లల్ని చంపడం వెనుక బలమైన కారణం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Thiruveer: నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నా, నాటకాలు కంటే సినిమా చాలా పెద్ద బాధ్యత : హీరో తిరువీర్
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'సత్లుజ్' మూవీ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్రం కన్నెర్ర.. ఎందుకో తెలుసా?
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Varma: అన్వేషణ లో దర్శకుడు వంశీ నాకంటే బాగా సీన్స్ తీశారు : రామ్ గోపాల్ వర్మ
సునీల్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి, డా. శ్రీవాణి గోపిచంద్, వైష్ణవి, సిద్ధార్థ్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "ఫైట్ మహా". కలలు నిజమైతే నిజం ఎవరిది అనేది ఈ చిత్ర ట్యాగ్ లైన్. సరికొత్త సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు దర్శకుడు ఆనంద్ చంద్ర. న్యూ ఐ మూవీస్ ఎల్ ఎల్ పీ బ్యానర్ పై ఏవీఎస్ రాజు, ఆర్ కుమార్ రాజు, ఆనంద్ చంద్ర నిర్మిస్తున్నారు.
వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను వెస్ట్రన్ స్టైల్లో విని ఆశ్చర్యపోయా : జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకకు వివి వినాయక్, దశరథ్, కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Rohit Saraf: ప్రశాంత్ వర్మ చిత్రం మహాకాళి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్ సరాఫ్
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