భర్త మెడకు కరెంట్ వైర్ బిగించి ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసిన భార్య
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తాజాగా జరిగిన ఓ హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి భార్య హత్య చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఆగస్టు 9వ తేదీన జిల్లాలోని రామాపురం మండలం, నీలకంఠరావుపేటలో బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ విచారణలో బాలకృష్ణ భార్య చిన్నక్కను విచారించగా ఆమె నేరాన్ని అంగీకరించింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తుండటంతో పొలానికి వెళ్లిన బాలకృష్ణ మెడకు కరెంట్ వైరు బిగించి హత్య చేసినట్టు విచారణలో తేలింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని సంచిలో మూటగట్టి వ్యవసాయ బావిలో పడేశారు.