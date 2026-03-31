మద్యం మత్తులో కత్తితో దాడి చేసిన భర్త.. భర్త, కుమారుడు మృతి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. జిల్లాలోని ఆమనగల్లు మండలం, పులిగోనిపల్లి తండాల్లో బాణావత్ రాందాస్ నాయక్ అనే వ్యక్తి పీకల వరకు మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి భార్యాపిల్లలపై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో భార్య, భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాందాస్ నాయక్ స్థానికంగా ఉన్న కాటన్ మిల్లులో పనిచేస్తున్నాడు. రాందాస్ గత కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై తరచూ భార్య కవిత (28)తో గొడవపడేవాడు. మద్యం మత్తులో రాందాస్ నాయక్.. మంగళవారం తెల్లవారుజామున నిద్రిస్తున్న భార్య కవిత, కుమారుడు హర్షవర్ధన్ (10), కుమార్తె ప్రణీతపై కత్తితో దాడి చేశాడు.
ఈ ఘటనలో కవిత, హర్షవర్ధన్ మృతి చెందగా.. ప్రణీత పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సంఘటన స్థలాన్ని ఏసీపీ జానకి రెడ్డి పరిశీలించారు.