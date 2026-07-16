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  4. Tenali : Parents kill alcoholic son unable to bear harassment in tenali
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (08:56 IST)

తాగుబోతు కొడుకుని అంతమొందించిన తల్లిదండ్రులు.. ఎందుకో తెలుసా?

murder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (08:56 IST)
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గుంటూరు జిల్లా తెనాలి పట్టణంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ తాగుబోతు కుమారుడుని కన్నతల్లిదండ్రులు అంతమొందించారు. మద్యానికి బానిస అయిన కుమారుడు పెట్టే వేధింపులు భరించలేక అతడిని తల్లిదండ్రులు హత్య చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది. 
 
పోలీసులు అందించిన సమాచారం మేరకు... తెనాలిలోని జార్‌పేటకు చెందిన ఓ యువకుడు నిత్యం మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతో గొడవపడేవాడు. అతని వేధింపులతో ఆ వృద్ధ దంపతులు తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో సహనం కోల్పోయిన వారు కన్నకొడుకు అని కూడా చూడకుండా గొంతు నులిమి హత్య చంపేశారు.
 
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తక్షణమే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులపై హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే తల్లిదండ్రులు ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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