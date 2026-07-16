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తాగుబోతు కొడుకుని అంతమొందించిన తల్లిదండ్రులు.. ఎందుకో తెలుసా?
గుంటూరు జిల్లా తెనాలి పట్టణంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ తాగుబోతు కుమారుడుని కన్నతల్లిదండ్రులు అంతమొందించారు. మద్యానికి బానిస అయిన కుమారుడు పెట్టే వేధింపులు భరించలేక అతడిని తల్లిదండ్రులు హత్య చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది.
పోలీసులు అందించిన సమాచారం మేరకు... తెనాలిలోని జార్పేటకు చెందిన ఓ యువకుడు నిత్యం మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతో గొడవపడేవాడు. అతని వేధింపులతో ఆ వృద్ధ దంపతులు తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో సహనం కోల్పోయిన వారు కన్నకొడుకు అని కూడా చూడకుండా గొంతు నులిమి హత్య చంపేశారు.
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తక్షణమే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులపై హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే తల్లిదండ్రులు ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ జులై 24న విడుదలకాబోతోంది. ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందింది. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం పుట్టినరోజు వేడుకలు సందడిగా జరిపారు.
Thalapathy: ముగిసిన దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ నిరీక్షణ.. జూలై 23న గ్రాండ్ రిలీజ్
దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ఇది ఆయన చివరి చిత్రం. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 23, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దళపతి విజయ్ అద్బుతమైన సినీ ప్రయాణంలో ఇదొక కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన చివరి సినిమాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, భారతీయ సినీ పరిశ్రమపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన కెరీర్కు ఈ చిత్రం సరైన నివాళిగా నిలుస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.
నాగవంశీ ఆవిష్కరించిన అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ సాంగ్
విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించిన సినిమా అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ లవ్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం. ఈ సినిమాకి కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు.