నువామా నేతృత్వంలో రూ. 200 కోట్లను సమీకరించిన వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్
ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, స్పేస్ విభాగాలకు అవసరమైన ముడి పదార్థాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్, విజయవంతంగా తమ నిధుల సమీకరణ పూర్తి చేసినట్లు ప్రకటించింది. భారతదేశపు ప్రముఖ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలలో ఒకటైన నువామా గ్రూప్కు చెందిన నువామా క్రాస్ఓవర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్స్ ద్వారా ఈ నిధులను సమీకరించింది.
ఈ పెట్టుబడితో, వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్ తన సోర్సింగ్ నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని, ఇన్వెంటరీ సామర్థ్యాలను విస్తరించుకోవాలని, సాంకేతిక మరియు ప్రాసెసింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ OEMలు, సరఫరాదారులు మరియు కస్టమర్లతో ఉన్న బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని భావిస్తోంది.
వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్కు ఇది మొట్టమొదటి ఫండ్ రైజింగ్. దీనికి నువామా క్రాస్ఓవర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్స్ నేతృత్వం వహించింది. ఇది సంస్థ వృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి మరియు ముఖ్యమైన మైలురాయి. వాల్-మెట్ సామర్థ్యాలు మరియు దీర్ఘకాలిక దార్శనికతపై పెట్టుబడిదారులకు ఉన్న బలమైన విశ్వాసాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతోంది.
ఈ నిధుల సమీకరణ గురించి వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రమోటర్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి.హెచ్. సుబ్రమణి మాట్లాడుతూ.. సప్లై చైన్లో ఎదురవుతున్న నిరంతర ఆటంకాలే ప్రస్తుత పరిశ్రమ బ్యాక్లాగ్కు ప్రధాన కారణం. దీనికి తోడుగా ఉన్న బలమైన డిమాండ్.. ప్రముఖ ఏరోస్పేస్ OEM ల యొక్క గ్లోబల్ సప్లై చైన్లో భారతదేశాన్ని ఒక వ్యూహాత్మక హబ్గా నిలబెట్టడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సృష్టిస్తోంది. ప్రధాన గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ సంస్థలు నిర్దేశించిన బలమైన, దీర్ఘకాలిక వృద్ధి నేపథ్యంలో.. మా సుస్థిరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, అత్యాధునిక సామర్థ్యాలు, అనుభవజ్ఞులైన బృందం, సుదీర్ఘకాలంగా నిరూపితమైన ట్రాక్ రికార్డ్ మరియు పటిష్టమైన వ్యవస్థలు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకునేలా మమ్మల్ని ఒక ప్రత్యేక స్థానంలో నిలబెట్టాయి. మా వృద్ధి ప్రయాణానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో, పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి మా సామర్థ్యాలను పెంచడంలో నువామా ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పెట్టుబడి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అని అన్నారు.
నువామా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ హెడ్ మరియు మేనేజింగ్ పార్టనర్ ప్రణవ్ పారిఖ్ మాట్లాడుతూ..భారతదేశంలో ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు ప్రెసిషన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాలకు ప్రస్తుతం అత్యంత సానుకూల వాతావరణం ఉంది. అధిక వృద్ధి సాధిస్తున్న ఈ పరిశ్రమల సప్లై చైన్లో ఒక కీలకమైన అనుసంధానకర్తగా.. భారతదేశపు కీలక అవసరాలను స్వయంగా తీర్చడంలో, అలాగే దేశం నుండి అధిక విలువైన ఎగుమతులను చేయడంలో వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మా ఈ వ్యూహాత్మక మైనారిటీ వాటా పెట్టుబడి అనేది.. నిరూపితమైన ఆపరేటింగ్ ట్రాక్ రికార్డులు మరియు బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న పరిశ్రమ అగ్రగాములకు మద్దతు ఇచ్చే నువామా క్రాస్ఓవర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ సిరీస్ ఫిలాసఫీకి దగ్గరగా ఉంటుంది. లాభదాయకమైన పారిశ్రామిక వ్యాపారాలపై దృష్టి సారించి, మార్కెట్ పరివర్తన దశలో కీలక స్థానంలో ఉన్న.. స్కేలబుల్ మరియు అధిక-నాణ్యత గల వ్యాపారాలలో పెట్టుబడి పెట్టడమే ఈ ఫండ్ లక్ష్యం. తద్వారా నిరంతర మరియు దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టిని ఇది ముందుకు నడిపిస్తుంది అని వివరించారు.
అత్యంత కీలకమైన ముడి పదార్థాలను నియర్-నెట్ షేప్స్ రూపంలో సరిగ్గా అవసరమైన సమయానికి సరఫరా చేయడానికి వీలు కల్పించే మెరుగైన సామర్థ్యాల సృష్టికి ఈ పెట్టుబడి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఫలితంగా కస్టమర్లు మరియు OEM లకు తయారీ మరియు ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. వనరుల సమర్థ వినియోగం, ఖర్చుల ఆదా మరియు స్కేలబుల్ వృద్ధి సాధ్యమవుతాయి. ప్రముఖ గ్లోబల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారీదారులు మరియు వారి టైర్-సప్లయర్లు భారతదేశంలో తమ విడిభాగాలు మరియు అసెంబ్లీ సప్లై చైన్లను చురుకుగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ఈ ప్రకటన వెలువడటం విశేషం.
ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు స్పేస్ రంగాల అప్లికేషన్స్కు అవసరమైన అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే ముడి పదార్థాలను వాల్-మెట్ ఇంజనీరింగ్ అందిస్తోంది. అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రాజెక్టులలో విశ్వసనీయతకు మరియు కచ్చితత్వానికి మారుపేరుగా నిలుస్తోంది. గ్లోబల్ సప్లై చైన్ సమీకరణల కారణంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్తో, భారతదేశపు వ్యూహాత్మక తయారీ రంగానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో ఒక కీలక పాత్ర పోషించడానికి ఈ సంస్థ సుస్థిరమైన స్థానంలో ఉంది.