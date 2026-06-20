గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది.
ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి. ఐతే గర్భిణీలు బీట్రూట్ తినడం వల్ల కడుపులో వున్న బిడ్డకు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు రాకుండా చేస్తుంది. బీట్రూట్ లోని ఫోలేట్ బిడ్డ మెదడు, వెన్నుపాము అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. రక్తహీనతను తగ్గించి హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. వీటిలో వుండే నైట్రేట్లు రక్తనాళాలను సడలించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
బీట్రూట్ లోని ఫైబర్ వల్ల మలబద్ధక సమస్య తొలగుతుంది. ఐతే గర్భిణీ స్త్రీలు మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. రోజుకి ఒక్క చిన్న బీట్రూట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఓ అరకప్పు మించి తీసుకోరాదు. వీటిని తినేటప్పుడు వాటిని బాగా శుభ్రంగా కడిగి తినాలి. లేదంటే అందులోని బ్యాక్టీరియా లేదా పురుగుమందుల అవశేషాలు జీర్ణక్రియకు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. బీట్రూట్లో ఆక్సలేట్లు అధికంగా వుంటాయి కనుక మోతాదుకి మించి తింటే కిడ్నీలో రాళ్లు వచ్చే అవకాశం వుంది.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.
Telangana: తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్.. పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
తెలంగాణలో శనివారం, ఆదివారం వడగాల్పుల పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనితో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేయబడింది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులు, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
SVK: చిత్రం హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా యూత్ కు చేరువవ్వాలి : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి
పవన్ తాతా, చమింద వర్మ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న సినిమా "హ్రీం". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, భద్రమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పణలో శివ మల్లాల నిర్మిస్తున్నారు. హారర్, మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాజేష్ రావూరి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు "హ్రీం" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దిగ్ధర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, ప్రముఖ నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు.
Narne Nithinఫ బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో నార్నే నితిన్..NN6 చిత్రం
నార్నే నితిన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా యూత్ఫు, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాలు చేసిన నార్నే నితిన్, తన ఆరవ చిత్రం కోసం బలమైన కథాంశం ఉన్న కథను ఎంచుకున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. యు సుహాస్ బాబు దర్శకత్వంలో, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్పై బొమ్మక్ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం (#NN6), బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే సర్వైవల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.
Allu Arjun: మేక్ ఏ విష్ ఇండియా ద్వారా చిన్నారి శ్రద్ధా తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్
అలాంటి చిన్నారి అభిమానుల్లో చిన్నారి శ్రద్ధ కూడా ఒకటి. ఆమెకు ఎప్పటి నుంచో తన అభిమాన హీరో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ను కలవాలనే కోరిక. ఆమె కోరికను తెలుసుకున్న మేక్ ఏ విష్ ఇండియా చేసిన ప్రయత్నాలు.. అల్లు అర్జున్ చూపించిన ఆత్మీయ సహకారంతో ఆ చిన్నారి కల నిజమైంది. ప్రియమైన అభిమాని కోసం ఐకాన్ స్టార్ చేసిన చిన్న ప్రయత్నం..ఆమెకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాన్ని అందించగలదని, అలాగే ఆశను నింపగలదని ఇది మరోసారి నిరూపించింది.
Deewana review : భిన్నమైన నేపథ్యంగా దీవానా చిత్రం రివ్వ్యూ
మధ్యతరగతికి చెందిన మున్నా (హర్షిత్ రెడ్డి) స్నేహితులతో ఆవారా తిరిగే డిగ్రీ చదివిన కుర్రాడు. కుటుంబం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోడు. వయస్సు ప్రభావం వల్ల ఆ ఊరిలో మీసేవలో పనిచేసే అమూల్య (స్నేహ మణిమేఘలై)ను తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె ప్రేమకోసం ఏదోరకంగా వచ్చిపోతూంటాడు. కానీ ఆమె అస్సలు పట్టించుకోదు. అయితే ఆమెపై ఎవరైనా ఏడిపిస్తుంటే వారికి బుద్ధి చెప్పే క్రమంలో జైలుకు వెళ్ళాల్సివస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో అమూల్యకు మున్నా ప్రపోజల్ చేస్తే, ఏదైనా ప్రభుత్వం కొలువు తెచ్చుకో అని షరతు పెడుతుంది..ఆ తర్వాత ఆమె షరతు నెరేర్చాడా? లేదా? అనంతరం జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.