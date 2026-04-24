పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది.
పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు. కదలికలకు సంబంధించిన సవాళ్లు తరచుగా స్పష్టంగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ వ్యాధి సంభాషణ, నిద్ర, మొత్తం శ్రేయస్సుతో సహా రోజువారీ జీవితంలోని ఇతర అంశాలను కూడా ప్రభావితం చేయగలదు. నేడు, వ్యాధి ముదిరేకొద్దీ లక్షణాలను నియంత్రించడానికి అనేక రకాల చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణంగా, నిపుణులచే వ్యక్తిగత అవసరాలు, వైద్యపరమైన అంచనా ఆధారంగా చికిత్స మార్గాలను సర్దుబాటు చేస్తూ, కాలక్రమేణా సంరక్షణను వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందిస్తారు.
డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ వంటి చికిత్సా పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో రోజంతా స్టిమ్యులేషన్ స్థాయులను మాన్యువల్గా సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా రోగులు లేదా సంరక్షకులు నిర్వహిస్తారు. మెడ్ట్రానిక్ వారి aDBS టెక్నాలజీ, రోగి పరిస్థితిలో లేదా మందుల అవసరాలలో వచ్చే మార్పులకు నిజ సమయంలో అనుగుణంగా మారేలా రూపొందించబడింది. ఇది మరింత స్థిరమైన లక్షణాల నిర్వహణను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ aDBS సిస్టమ్, యుఎస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(FDA)చే ఆమోదించబడిన BrainSense టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది.
అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది మెదడు సంకేతాలు లేదా రోగి కార్యకలాపాలలో మార్పుల ఆధారంగా చికిత్సను స్వయంచాలకంగా సర్దుబాటు చేయడానికి రూపొందించబడింది. నిజ సమయంలో స్పందించడం ద్వారా, ఇది మరింత స్థిరమైన లక్షణాల నియంత్రణను అందించడం, దుష్ప్రభావాలను తగ్గించడం, అమర్చిన పరికరం బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని పొడిగించడంలో సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రాబోయే ఐదేళ్లలో భారతదేశంలో పార్కిన్సన్ వ్యాధి కేసులు గణనీయంగా పెరిగి, ప్రపంచంలోనే రెండవ అత్యధిక కేసుల దేశంగా అవతరిస్తుందని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో, aDBS వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఒక కీలక సమయంలో జరిగింది. ప్రస్తుతం పార్కిన్సన్ వ్యాధి వంటి పరిస్థితులకు ఎటువంటి నివారణ లేనప్పటికీ, డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ గత మూడు దశాబ్దాలుగా పార్కిన్సన్, ఇతర నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలతో బాధపడుతు న్న రోగుల జీవితాలను మార్చివేస్తోంది.
DBS అనేది ఛాతీ చర్మం కింద ఉంచే ఒక చిన్న, పేస్మేకర్ లాంటి పరికరాన్ని ఉపయోగించి, కదలికలను నియంత్రించే మెదడులోని ఒక ప్రాంతానికి ఎలక్ట్రానిక్ సంకేతాలను పంపుతుంది. మీకు ఉపశమనం కలిగించడానికి, ఈ సంకేతాలు పార్కిన్సన్స్ కదలిక లక్షణాలకు కారణమయ్యే కొన్ని మెదడు సందేశాలను నిరోధిస్తాయి.
ఈ సందర్భంగా మెడ్ట్రానిక్ ఇండియా, న్యూరోసైన్స్-స్పెషాలిటీ థెరపీస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ తివారీ మాట్లాడుతూ, పార్కిన్సన్ వ్యాధి రోజురోజుకు ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతున్న భారతదేశంలో ఈ అధునాతన సాంకేతికతను పరిచయం చేస్తున్నందుకు మేం చాలా గర్వపడుతున్నాం. నొప్పిని తగ్గించడం, ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరించడం, ఆయుష్షును పెంచడం ఎల్లప్పుడూ మా లక్ష్యం. ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఆ లక్ష్యం పట్ల మా నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ మైలురాయి, పెరుగుతున్న పార్కిన్సన్ వ్యాధి భారాన్ని పరిష్కరించడంలో మా అంకితభావాన్ని పునరుద్ఘాటించడమే కాకుండా, అంతిమంగా రోగుల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి భారతదేశానికి అత్యాధునిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలను తీసుకురావడంలో మా నాయకత్వాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది అని అన్నారు.
పార్కిన్సన్స్ వంటి వ్యాధుల భారం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మెరుగైన వైద్య సేవలను మరింత మందికి అందు బాటులోకి తీసుకురావడానికి, వైద్యులకు లోతైన అంతర్దృష్టులతో అండగా నిలవడానికి, అంతిమంగా దేశవ్యా ప్తంగా ఉన్న రోగుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతలలో నిరంతర పెట్టుబడులు అత్యవసరం.
డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ చేయించుకోవాలనుకునే రోగులు సాధారణంగా ముందుగా, కదలికల రుగ్మతల నిపుణులైన(సాధారణంగా న్యూరాలజిస్ట్) వారిని సంప్రదిస్తారు. ఈ చికిత్స వల్ల రోగి పరిస్థితికి ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో లేదో వారు అంచనా వేస్తారు. DBS ఒక సమన్వయంతో కూడిన, బృంద-ఆధారిత విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా, తదుపరి అంచనా కోసం రోగులను తరచుగా ఒక సమగ్ర DBS క్లినిక్కు లేదా న్యూరోసర్జరీ బోర్డుకు సిఫార్సు చేస్తారు. ఒకవేళ వారు తగినవారని భావిస్తే, ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జన్, సంరక్షణ బృందంతో కలిసి పరికరాన్ని అమర్చి, ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు.