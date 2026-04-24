శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (18:44 IST)

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

Adaptive Deep Brain Stimulation System
పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది.
 
పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు. కదలికలకు సంబంధించిన సవాళ్లు తరచుగా స్పష్టంగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ వ్యాధి సంభాషణ, నిద్ర, మొత్తం శ్రేయస్సుతో సహా రోజువారీ జీవితంలోని ఇతర అంశాలను కూడా ప్రభావితం చేయగలదు. నేడు, వ్యాధి ముదిరేకొద్దీ లక్షణాలను నియంత్రించడానికి అనేక రకాల చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణంగా, నిపుణులచే వ్యక్తిగత అవసరాలు, వైద్యపరమైన అంచనా ఆధారంగా చికిత్స మార్గాలను సర్దుబాటు చేస్తూ, కాలక్రమేణా సంరక్షణను వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందిస్తారు.
 
డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ వంటి చికిత్సా పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో రోజంతా స్టిమ్యులేషన్ స్థాయులను మాన్యువల్‌గా సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా రోగులు లేదా సంరక్షకులు నిర్వహిస్తారు. మెడ్‌ట్రానిక్ వారి aDBS టెక్నాలజీ, రోగి పరిస్థితిలో లేదా మందుల అవసరాలలో వచ్చే మార్పులకు నిజ సమయంలో అనుగుణంగా మారేలా రూపొందించబడింది. ఇది మరింత స్థిరమైన లక్షణాల నిర్వహణను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ aDBS సిస్టమ్, యుఎస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(FDA)చే ఆమోదించబడిన BrainSense టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది.
 
అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది మెదడు సంకేతాలు లేదా రోగి కార్యకలాపాలలో మార్పుల ఆధారంగా చికిత్సను స్వయంచాలకంగా సర్దుబాటు చేయడానికి రూపొందించబడింది. నిజ సమయంలో స్పందించడం ద్వారా, ఇది మరింత స్థిరమైన లక్షణాల నియంత్రణను అందించడం, దుష్ప్రభావాలను తగ్గించడం, అమర్చిన పరికరం బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని పొడిగించడంలో సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
రాబోయే ఐదేళ్లలో భారతదేశంలో పార్కిన్సన్ వ్యాధి కేసులు గణనీయంగా పెరిగి, ప్రపంచంలోనే రెండవ అత్యధిక కేసుల దేశంగా అవతరిస్తుందని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో, aDBS వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఒక కీలక సమయంలో జరిగింది. ప్రస్తుతం పార్కిన్సన్ వ్యాధి వంటి పరిస్థితులకు ఎటువంటి నివారణ లేనప్పటికీ, డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ గత మూడు దశాబ్దాలుగా పార్కిన్సన్, ఇతర నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలతో బాధపడుతు న్న రోగుల జీవితాలను మార్చివేస్తోంది.
 
DBS అనేది ఛాతీ చర్మం కింద ఉంచే ఒక చిన్న, పేస్‌మేకర్ లాంటి పరికరాన్ని ఉపయోగించి, కదలికలను నియంత్రించే మెదడులోని ఒక ప్రాంతానికి ఎలక్ట్రానిక్ సంకేతాలను పంపుతుంది. మీకు ఉపశమనం కలిగించడానికి, ఈ సంకేతాలు పార్కిన్సన్స్ కదలిక లక్షణాలకు కారణమయ్యే కొన్ని మెదడు సందేశాలను నిరోధిస్తాయి.
 
ఈ సందర్భంగా మెడ్‌ట్రానిక్ ఇండియా, న్యూరోసైన్స్-స్పెషాలిటీ థెరపీస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ తివారీ మాట్లాడుతూ, పార్కిన్సన్ వ్యాధి రోజురోజుకు ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతున్న భారతదేశంలో ఈ అధునాతన సాంకేతికతను పరిచయం చేస్తున్నందుకు మేం చాలా గర్వపడుతున్నాం. నొప్పిని తగ్గించడం, ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరించడం, ఆయుష్షును పెంచడం ఎల్లప్పుడూ మా లక్ష్యం. ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఆ లక్ష్యం పట్ల మా నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ మైలురాయి, పెరుగుతున్న పార్కిన్సన్ వ్యాధి భారాన్ని పరిష్కరించడంలో మా అంకితభావాన్ని పునరుద్ఘాటించడమే కాకుండా, అంతిమంగా రోగుల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి భారతదేశానికి అత్యాధునిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలను తీసుకురావడంలో మా నాయకత్వాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది అని అన్నారు.
 
పార్కిన్సన్స్ వంటి వ్యాధుల భారం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మెరుగైన వైద్య సేవలను మరింత మందికి అందు బాటులోకి తీసుకురావడానికి, వైద్యులకు లోతైన అంతర్దృష్టులతో అండగా నిలవడానికి, అంతిమంగా దేశవ్యా ప్తంగా ఉన్న రోగుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతలలో నిరంతర పెట్టుబడులు అత్యవసరం.
 
డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ చేయించుకోవాలనుకునే రోగులు సాధారణంగా ముందుగా, కదలికల రుగ్మతల నిపుణులైన(సాధారణంగా న్యూరాలజిస్ట్) వారిని సంప్రదిస్తారు. ఈ చికిత్స వల్ల రోగి పరిస్థితికి ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో లేదో వారు అంచనా వేస్తారు. DBS ఒక సమన్వయంతో కూడిన, బృంద-ఆధారిత విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా, తదుపరి అంచనా కోసం రోగులను తరచుగా ఒక సమగ్ర DBS క్లినిక్‌కు లేదా న్యూరోసర్జరీ బోర్డుకు సిఫార్సు చేస్తారు. ఒకవేళ వారు తగినవారని భావిస్తే, ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జన్, సంరక్షణ బృందంతో కలిసి పరికరాన్ని అమర్చి, ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు.

ఆప్‌కు డబుల్ షాక్.. బీజేపీలోకి రాఘవ్ చద్దా... అశోక్ మిట్టల్ జంప్

ఆప్‌కు డబుల్ షాక్.. బీజేపీలోకి రాఘవ్ చద్దా... అశోక్ మిట్టల్ జంప్అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సారథ్యంలోని ఆప్ పార్టీకి డబుల్ షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ సస్పెండ్ వేటు వేసిన రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దాతో పాటు మరో నేత అశోక్ మిత్తల్ సైతం భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. నిజానికి రాజ్యసభలో ఉప నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాపై ఆప్ వేటు వేసింది. ఆ హోదాలో మరో రాజ్యసభ సభ్యుడైన అశోక్ మిత్తల్‌ను ఎంపిక చేసింది. ఇపుడు ఆయన కూడా రాఘవ్ చద్దాతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. ఇది ఆప్‌కు డబుల్ షాక్‌‌ తగినట్టయింది.

ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?

ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడు పర్యటనను ఇటీవల పూర్తి చేసుకుని ముంబైకి బయల్దేరారు. ఈసారి ఆయన తన వ్యక్తిగత హోదాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఎకనామిక్ టైమ్స్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి చంద్రబాబు శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. ఆపై ముంబైలో జరగనున్న ఈ ప్రముఖ సదస్సులో ఆయనకు 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' (వ్యాపార సంస్కర్త) పురస్కారం ప్రదానం చేయనున్నారు.

బెంగాల్ - తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు : ఫరూక్ అబ్దుల్లా

బెంగాల్ - తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు : ఫరూక్ అబ్దుల్లావెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు ఏమాత్రం అవకాశాలు లేవని జమ్మూకాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా జోస్యం చెప్పారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు తాజాగా ఎన్నికలు జరిగాయి. తమిళనాడులో ఒకే దశలో గురువారం పోలింగ్ ముగిసింది. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తొలి దశ పోలింగ్ ముగియగా, ఈ నెల 29వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగనుంది. మే 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడుతారు. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నైటీ వేసుకుంటోందని భార్యకు నిప్పు పెట్టిన భర్త

నైటీ వేసుకుంటోందని భార్యకు నిప్పు పెట్టిన భర్తకర్నాకటలో ఘోరం జరిగింది. భార్య నైటీ వేసుకుంటోందని ఆగ్రహించిన ఓ భర్త ఆమెపై పెట్రోలు పోసి నిప్పు పెట్టాడు. 80 శాతం గాయాలతో ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కర్నాకటలోని బెళగావి జిల్లాలో ఖనాపూర్ తాలూక నంద్రడ్ గ్రామంలో 29 ఏళ్ల కృష్ణా పాటిల్ అతడి 27 ఏళ్ల భార్య మంజుల నివాసం వుంటున్నారు. ఐతే మంజుల నిత్యం నైటీ తప్ప మరేం ధరించకుండా వుంటోంది. ఆమె అలా నైటీలోనే పొద్దస్తమానం వుండటం భర్త పాటిల్ కు ఎంతమాత్రం నచ్చలేదు. తక్షణమే నైటీ తీసేసి చీర కట్టుకోవాలని ఆమెకు సూచించాడు.

ప్రియుడి కోసం బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి భర్త హత్యకు రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్స్

ప్రియుడి కోసం బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి భర్త హత్యకు రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్స్వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడితో గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని, అతడిని హత్య చేయించేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. అందుకోసం తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా సుపారీ ముఠాకు ఇచ్చింది. బుధవారం రాత్రి కనుక భర్త ఇంటికి త్వరగా వచ్చినట్లయితే ఇక శవమై తేలేవాడే. ఐతే ఈ దారుణం జరుగకుండా ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతికతతో అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

Watch More Videos

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరి

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరితరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించ బోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటికే ఎంటర్టైనింగ్ ట్రైజర్, పాటలతో స్ట్రాంగ్ బజ్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ ఫోర్త్ సింగిల్ ప్రేమకి పులిహోర రిలీజ్ చేశారు.

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందే

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందేఇంత‌కీ క‌ర‌సామి మీద ప‌డ్డ మ‌చ్చ ఏంటి? అత‌ను త‌నకు ఎదురైన స‌మ‌స్య‌ను ఎలా దాటి త‌నపై ప‌డ్డ మ‌చ్చ‌ను తుడుచుకున్నాడు.. అనేది తెలుసుకోవాలంటే వెర్సటైల్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటించిన ‘కర’ సినిమా చూడాల్సిందేనంటున్నారు మేకర్స్. ఏప్రిల్ 30న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది.

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీహైదరాబాద్ : తెలుగు లో దాదాపు నాలుగు సినిమాలు నిర్మించి తనే హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ కు రిలీజ్ విషయంలో చేదు సంఘటనలు ఎదురవుతున్నాయి. సరైన థియేటర్లు లేక తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. తాను రూపొందించిన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ సినిమా రీ-రిలీజ్‌కు కూడా థియేటర్లు ఇవ్వలేదని వాపోయారు.

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానా

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానాజెట్లీ సినిమా దాదాపు 80% ఫ్లైట్‌లోనే జరుగుతుంది. ఫ్లైట్ సెట్ వేసాం. ఎకానమీ, బిజినెస్ క్లాస్, కార్గో, కాక్పిట్ ఇలా ఒకే ఫ్లోర్‌పై ఐదు సెట్లు వేశాం. నేను తీసిన సినిమాల్లో ఇది చాలా టఫ్ మూవీ. దుబాయ్ నుంచి కొచ్చికి ల్యాండ్ అయ్యే జర్నీలో జరిగే కథ ఇది. యాక్షన్, థ్రిల్, హ్యూమర్..అన్నీ కలిపి మంచి ఎంటర్‌టైనర్ అని డైరెక్టర్ రితేష్ రానా తెలిపారు.

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)యువ నటి సారా అర్జున్, ఫెమినా పత్రిక ఏప్రిల్-మే 2026 కవర్ పేజీపై కనిపించి తన కెరీర్‌లో ఒక కీలక మలుపుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. "మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ" అనే ధైర్యమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో, తన ఇటీవలి చిత్రాల విజయంతో పెరుగుతున్న స్టార్‌డమ్‌ను ఈ 20 ఏళ్ల నటి ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరిస్తోంది. ఈ కవర్ పేజీలో సారా, ప్రకాశవంతమైన కలర్-బ్లాక్ నిట్ కార్డిగన్‌ను ప్రింటెడ్ డెనిమ్ మినీ స్కర్ట్‌తో కనిపించింది. ఆమె చెదిరిన జుట్టు, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నిలకడ ఆమె స్టార్ డమ్‌ను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com