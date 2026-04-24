శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (16:15 IST)

ISSF Junior World Cup: జూనియర్ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్.. భారత్‌కు స్వర్ణం

Prachi
ఈజిప్టులోని కైరోలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ (ఐఎస్ఎస్ఎఫ్) జూనియర్ ప్రపంచ కప్ (రైఫిల్/పిస్టల్/షాట్‌గన్) పోటీలలో భాగంగా గురువారం జరిగిన జూనియర్ మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ (3P) విభాగంలో ప్రాచీ గైక్వాడ్ స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఫైనల్ రౌండ్‌లో 354.6 పాయింట్లు సాధించిన ప్రాచీ, 354.4 పాయింట్లు సాధించిన అథ్లెట్ డార్యా చుప్రిస్‌పై విజయం సాధించింది. మరొక ఏఐఎన్ షూటర్, ఎలెనా క్రెటినినా, 343.3 స్కోరుతో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. 35 షాట్ల ఫైనల్ రౌండ్‌లో 34వ షాట్ తర్వాత ఆమె పోటీ నుండి నిష్క్రమించింది. 
 
జూనియర్ పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో నరేన్ ప్రణవ్ కూడా ఫైనల్‌లో 229.5 స్కోరు సాధించి కాంస్య పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
 
 మంగళవారం (ఏప్రిల్ 21) పోటీల ప్రారంభ రోజున పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో శివ నర్వాల్ స్వర్ణం గెలుచుకున్న తర్వాత, ఈ పోటీలో భారత్‌కు లభించిన రెండవ స్వర్ణ పతకం ఇదే. నాలుగు రజతాలు, మూడు కాంస్య పతకాలు కూడా ఖాతాలో చేరడంతో, భారత్ తిరిగి పతకాల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. 
 
ఒలింపిక్ ఇంటర్నేషనల్ సిటీ షూటింగ్ రేంజ్‌లో జరిగిన జూనియర్ మహిళల 3P ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన ఏకైక భారతీయ క్రీడాకారిణిగా ప్రాచీ నిలిచింది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com