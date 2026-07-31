మైనింగ్ కాంప్లెక్స్లో పేలుడు.. 18మంది బొగ్గు గని కార్మికులు మృతి
పాకిస్థాన్లోని బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్లో గురువారం జరిగిన పేలుడు కారణంగా ఒక మైనింగ్ కాంప్లెక్స్లోని కొంత భాగం కూలిపోవడంతో కనీసం 18 మంది బొగ్గు గని కార్మికులు మరణించారని బలూచిస్థాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. అక్కడ చిక్కుకుపోయిన మిగిలిన 14 మంది కార్మికుల కోసం గాలింపు, సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
Pakistan Coal Mine
పేలుడు జరిగిన సమయంలో కాంప్లెక్స్లోని కూలిపోయిన భాగంలో 36 మంది ఉన్నారని బలూచిస్థాన్ గనులు మరియు ఖనిజాల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి షోయబ్ నోషెర్వానీ చెప్పారు. వారిలో 25 మంది గురువారం రాత్రి వరకు ఆచూకీ లేకుండా పోయారని ఆయన తెలిపారు.
భూమికి 4,000 అడుగుల (1,219 మీటర్ల) లోతులో సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని ఆ ప్రావిన్స్ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ మైన్స్ ముహమ్మద్ అతిఫ్ చెప్పారు.