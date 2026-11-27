Helia Fattahi: గర్భవతినని నిజం చెప్పింది.. కన్నకూతురును కడతేర్చిన తల్లిదండ్రులు
గర్భవతినని నిజం చెప్పిన కన్నకూతురును ఆమె తల్లిదండ్రులే కిరాతకంగా హతమార్చిన ఘటన ఇరాన్లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సానందజ్ యువత నైసర్ ప్రాంతంలో నివసించే హెలియా ఫత్తాహి అని, తాను ఓ యువకుడితో ప్రేమలో ఉన్నానని, ప్రస్తుతం రెండు నెలల గర్భవతి అని గత వారం తన కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసింది.
ఈ విషయం విన్న ఆమె తల్లిదండ్రులు వోరియా ఫత్తాహి, లైలా వీసి తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. నవంబర్ 21వ తేదీ సాయంత్రం వారు తమ కుమార్తెపై దారుణ దాడికి పాల్పడ్డారు. మొదట ఆమెతో బలవంతంగా 30 ఆంత్రకాన్వల్సెంట్ (మూర్ఛ వ్యాధి) మాత్రలు మింగించి, ఆపై తీవ్రంగా కొట్టారు.
అయినప్పటికీ ఆమె ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాయి. చివరికి దిండుతో ముఖంపై ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.