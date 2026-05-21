Ebola Advisory: ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల ప్రయాణీకులు.. భారత్ ఆరోగ్య సలహాలు జారీ
ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుండి వచ్చే లేదా ఆ దేశాల గుండా ప్రయాణించే ప్రయాణికుల కోసం భారతదేశం ఒక ఆరోగ్య సలహాను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, లక్షణాలు ఉన్నవారు లేదా గతంలో ఎబోలా సోకిన వారితో సంబంధం ఉన్నవారు ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్కు ముందే వెంటనే విమానాశ్రయ ఆరోగ్య అధికారులకు తెలియజేయాలని కోరింది.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (డీజీహెచ్ఎస్) జారీ చేసిన ఈ సలహాలో, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అధిక-ప్రమాదకర దేశాలుగా వర్గీకరించిన డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్ నుండి వచ్చే ప్రయాణికులను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో, విమానాశ్రయ ఆరోగ్య సంస్థ (ఏపీహెచ్ఓ) ఒక హెచ్చరికను ప్రదర్శించింది.
జ్వరం, నీరసం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, గొంతు నొప్పి, కారణం తెలియని రక్తస్రావం వంటి లక్షణాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇది ప్రయాణికులకు సూచిస్తోంది.
అలాగే, ఈబోలా సోకినట్లు అనుమానం ఉన్న లేదా నిర్ధారణ అయిన రోగి రక్తం లేదా శరీర ద్రవాలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రయాణికులు, వెంటనే విమానాశ్రయ ఆరోగ్య అధికారికి లేదా ఆరోగ్య సహాయ కేంద్రానికి తెలియజేయాలని కూడా ఇది కోరుతోంది.
ఆసియా పసిఫిక్ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, ప్రయాణికులు వచ్చిన 21 రోజుల లోపు ఎవరికైనా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వారు వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. తమ ప్రయాణ వివరాలను అధికారులకు తెలియజేయాలి.
బుధవారం నాడు, కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి పుణ్య సలిల శ్రీవాస్తవ, ఎబోలా వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న సంసిద్ధత, ప్రతిస్పందన చర్యలను సమీక్షించేందుకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఆరోగ్య కార్యదర్శులతో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఎబోలా కేసు ఒక్కటి కూడా నమోదు కాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ 'ఐ యామ్ గేమ్' రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.