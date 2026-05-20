రేపటి నుంచి మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయండి అని చెప్పి ఇంటికెళ్లే లోపే పీకేసిన మెటా
రేపటి నుంచి మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయండి అని చెప్పిన మెటా సంస్థ పలువురు ఉద్యోగులకు ఇ-మెయిల్స్ పంపి వారు ఆ ప్రయత్నాల్లో వుందామనుకున్న తరుణంలో తెల్లారేసరికి పింక్ కార్డ్ మెయిల్ పంపిందట. కంపెనీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నామంటూ మెయిల్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేసే చర్యల్లో భాగంగా, ఈ ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు తెలియజేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులలో 10 శాతం మందిని తొలగించనున్నట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. బుధవారం నుంచే ఈ లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
కంపెనీ కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడం, నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొన్ని మేనేజర్ స్థాయి పోస్టులను తొలగించి, చిన్న బృందాలతో "ఏఐ-నేటివ్" నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయాలని మెటా భావిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న 6,000 ఓపెన్ పొజిషన్లను కూడా మూసివేయనున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం మీద ఈ తొలగింపులు, బదిలీలతో కలిపి సుమారు 20 శాతం మంది సిబ్బందిపై, అంటే దాదాపు 16,000 మంది ఉద్యోగులపై దీని ప్రభావం పడొచ్చని అంచనా.
మెటా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఉద్యోగుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. పలుచోట్ల కంపెనీ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు కంపెనీ అంతర్గత ప్లాట్ఫామ్ 'వర్క్స్'లో తమ అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఏఐ సిస్టమ్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఉపయోగిస్తున్న కొత్త మౌస్-ట్రాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్పై గోప్యతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తూ 1,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు పిటిషన్లపై సంతకాలు చేశారు.
