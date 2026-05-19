టెక్ రంగంలో ఉద్యోగ కోతలు వేగవంతం: మెటాలో 16,000 మంది ఉద్యోగులను...
అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం మెటా, కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన సమగ్ర పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా, మే 20, బుధవారం నుండి తన ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగులలో 10 శాతాన్ని తొలగించడం, తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయడం ప్రారంభించనుంది.
నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసే ఉద్దేశ్యంతో, కంపెనీ కొన్ని నిర్వాహక పదవులను తొలగించి, చిన్న బృందాలతో "ఏఐ-నేటివ్" నిర్మాణాలను సృష్టించడానికి బృందాలను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని మెటా చూస్తోంది.
కంపెనీ సుమారు 6,000 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు, బదిలీలతో సహా ఈ మొత్తం మార్పులు, దాని ప్రస్తుత ఉద్యోగులలో దాదాపు 20 శాతం మందిని ప్రభావితం చేస్తాయని సూచించినట్లు సమాచారం.
డిసెంబర్ 31 నాటికి మెటాలో దాదాపు 79,000 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, ఈ స్థాయిలో అమలు చేస్తే ఉద్యోగ కోతలు సుమారు 16,000 మంది ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేయవచ్చు. కొంతమంది ఉద్యోగులు ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, కంపెనీ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు చేపట్టారు. మెటా అంతర్గత వేదిక అయిన 'వర్క్ప్లేస్'లో ఫిర్యాదులను పోస్ట్ చేశారు.
ఏఐ వ్యవస్థలకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి కంపెనీ ఉపయోగిస్తున్న కొత్త మౌస్-ట్రాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ను వ్యతిరేకిస్తూ, గోప్యతా సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ 1,000 మందికి పైగా సిబ్బంది ఒక వినతిపత్రంపై సంతకం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ రంగంలో ఉద్యోగ కోతలు వేగవంతమవుతున్నాయి. మొదటి త్రైమాసికంలోనే 80,000కు పైగా ఉద్యోగాలు కోల్పోగా, ఈ ఏడాది మొత్తం నష్టాలు 3 లక్షలు దాటే అవకాశం ఉందని, ఒరాకిల్, అమెజాన్, మెటా వంటి కంపెనీలు ఈ కోతలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయని ఒక నివేదిక పేర్కొంది.
ఇందులో అమెరికా అత్యంత తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న మార్కెట్గా మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ 62 కంపెనీలలో 61,000కు పైగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు.
