సంబంధిత వార్తలు
- ఏడాదికి 50 వేల మంది రైతులు పాము కాటుతో మరణం, కొత్త పరికరంతో చెక్
- భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు- కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు (video)
- వీడియో లైక్స్ కోసం నాగుపామును నాలుకపై ఆడించాడు, కాటు వేయడంతో మృతి, వీడియో
- పాములా పాకుడు.. నాగ దోషాలు తొలగిస్తాడు.. మార్కెట్లోకి కొత్త బాబా (video)
- Niharika Konidela: రాకాస నుంచి స్నేక్ డ్యాన్స్ వీడియో సాంగ్ రిలీజ్
వేములవాడలో శ్వేత నాగు ప్రత్యక్షం.. అలాగే ఇంట్లోకి నాగుపాము (video)
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ పట్టణంలో సోమవారం భక్తులను ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురిచేసిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న భీమేశ్వరస్వామి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ శ్వేత నాగు ప్రత్యక్షమైంది. ఆలయ ప్రాంతంలో పాము సంచరిస్తుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు, భక్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు తీశారు.
Snake
ముఖ్యంగా వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో ఆలయానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుండటంతో కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రజలు భయపడుతున్న సమయంలో ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఆ భారీ శ్వేత నాగును పట్టుకుని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టాడు.
అలాగే భీమేశ్వర ఆలయ సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో దూరిన నాగుపాము, ఎండవేడికి తాళలేక బుసలు కొట్టింది. స్నేక్ క్యాచర్ జగదీష్ సమయస్ఫూర్తితో దాని పడగపై నీరు పోసి చల్లబరచడంతో పాము శాంతించింది. అనంతరం దాన్ని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు.
TG: వేములవాడలో ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. భీమేశ్వర ఆలయ సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో దూరిన నాగుపాము, ఎండవేడికి తాళలేక బుసలు కొట్టింది. స్నేక్ క్యాచర్ జగదీష్ సమయస్ఫూర్తితో దాని పడగపై నీరు పోసి చల్లబరచడంతో పాము శాంతించింది. అనంతరం దాన్ని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు. pic.twitter.com/h0ILpRbG6o— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) May 19, 2026
NTR: ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం డ్రాగన్ అప్ డేట్ రాబోతోంది
ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కలయికలో వస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం డ్రాగన్. వర్కింగ్ టైటిల్ తో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ రాబోతోంది. ఈ రాత్రి చిత్రం గురించి కొత్త సమాచారం వుంటుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రశాంత్ నీల్ తెలియజేశారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు మే20. కనుక ఈరోజు రాత్రే అప్ డేట్ తో గ్లింప్స్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిసింది. మైత్రీమూవీస్, ఎన్.టి.ఆర్. ఆర్ట్స్ పతాకంపై రూపొందుతోంది.
ట్రెండింగ్: కరుప్పు చిత్రంలో నటి త్రిష కృష్ణన్ ఇల్లు
నటి త్రిష కృష్ణన్కు చెన్నైలో ఒక అద్భుతమైన ఇల్లు ఉంది. ఆ ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 10 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె ఇల్లు ఆమె సొగసైన వ్యక్తిగత శైలిని సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిసిన వారు అంటున్నారు. ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్గా ఉన్న మట్టి రంగుల అందమైన మిశ్రమంతో ఇంటి లోపలి అలంకరణ ఉంది. సందర్శకులు "నారింజ, గోధుమ రంగుల షేడ్స్ను" చూడవచ్చని విశ్వసనీయ అంతర్గత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆమె అభిమానుల ప్రకారం, మృదువైన బంగారు రంగు అలంకరణలు విలాసవంతమైన రూపాన్ని జోడిస్తాయి. ఆమె స్థాయి సూపర్స్టార్ నటికి ఇది తగినదే.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.