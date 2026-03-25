పాములా పాకుడు.. నాగ దోషాలు తొలగిస్తాడు.. మార్కెట్లోకి కొత్త బాబా (video)
దేవుళ్లను నమ్మండిరా బాబూ అంటే బాబాలను నమ్మేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. బాబాల జోలికి వెళ్లడం ఎందుకు వారిచేతులారా మోసపోవడం ఎందుకని చాలామంది చెప్తున్నా.. ప్రజల్లో మార్పు ఇంకా రాలేదనే చెప్పాలి.
తాజాగా మార్కెట్లోకి మరో కొత్త బాబా వచ్చారు. ఇతని పాకుడు చూస్తే వామ్మో పాము అలా నేలపై పాకుతూ వెళ్తుందేమోనని అనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం జనాలు జడుసుకుంటున్న నాగ దోషాలను తొలగిస్తాననే కాన్సెప్టుతో రంగంలోకి దిగి బాగా సంపాదిస్తున్నాడు ఈ కొత్త బాబా. పాములు కూడా నివ్వెరపోయేలా నేలపై పాకుతూ వెళ్లడమే ఇతని ప్రత్యేకత.
ఇలా పాకడం కోసం ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకుని వుంటాడని బాబాలను నమ్మని వారు అంటున్నారు. అయితే భక్తులు మాత్రం అతడి పాకుడు విధానం చూసి భక్తి పారవశ్యంలో మునిగితేలుతున్నారు.
పాములాగే పాకుతుండటంతో.. ఆకర్షితులై భక్తులుగా మారుతున్న జనాలను ఏం చెప్పాలో తెలియద్లేని వారు వాపోతున్నారు.