Nepal bus crash: ఖాట్మండు బస్సు ప్రమాదం.. నదిలో పడిపోవడం 17మంది మృతి
ఖాట్మండులో బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమ పోఖారా నుండి రాజధాని ఖాట్మండుకు వెళ్తున్న బస్సు సోమవారం తెల్లవారుజామున ధాడింగ్ సెంట్రల్ జిల్లాలోని త్రిశూలి నదిలోకి పడిపోవడంతో కనీసం 17 మంది మరణించారని ధాడింగ్ జిల్లా పరిపాలన కార్యాలయంలోని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటల ప్రాంతంలో బెనిఘాట్ రోరాంగ్ గ్రామీణ మునిసిపాలిటీలోని భైసిగౌడ ప్రాంతంలో బస్సు నది ఒడ్డుకు రోడ్డు నుండి దాదాపు 300 మీటర్ల దిగువన పడిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి కారణం ఇంకా గుర్తించబడలేదు.
దుర్ఘటనకు గురైన బస్సులో 44 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు జిల్లా అధికారులు నిర్ధారించారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి. దశాబ్దం క్రితం, 4,999 రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయని ట్రాఫిక్ పోలీస్ కార్యాలయం తెలిపింది.