35మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు
బలూచిస్తాన్లోని మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్లో, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు 35 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. ముగ్గురు కీలకమైన సీనియర్ కమాండర్లను పట్టుకున్నాయి. మే 13న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో, గత నాలుగు రోజుల్లో 35 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించారని బలూచిస్తాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ ఆదివారం రాత్రి క్వెట్టాలో మీడియాకు తెలిపారు.
ఈ ఆపరేషన్ నిషేధిత 'తెహ్రీక్-ఎ-తాలిబాన్ పాకిస్తాన్, బలూచిస్తాన్లో వారికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న ఇతర గ్రూపులకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టబడిందని రింద్ పేర్కొన్నారు. పట్టుబడిన ముగ్గురు కమాండర్లు అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తులని, ఆ ప్రావిన్స్లో ఇంతకుముందు పట్టుబడిన మిలిటెంట్ల నుండి సేకరించిన నిఘా సమాచారం ఆధారంగా ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించబడిందని రింద్ పేర్కొన్నారు.
భద్రతా దళాలు మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలోని పలు స్థావరాలను కూడా ధ్వంసం చేశాయని రింద్ తెలిపారు. ఈ ఉగ్రవాద మూకలకు సహకరించేవారు, వీరిని నడిపించేవారు, ఆర్థిక సహాయం అందించేవారిని పట్టుకునే లక్ష్యంతో, విశ్వసనీయమైన, ఆచరణ సాధ్యమైన నిఘా సమాచారం ఆధారంగా ఆ ప్రావిన్స్లో అదనపు ఆపరేషన్లు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ తాజా ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఆపరేషన్కు సంబంధించి పాకిస్తాన్ సైన్యం ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
