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వియత్నాం బోటు ప్రమాదం.. ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు మృతి- ఎంబసీతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్
వియత్నాంలోని మంగళవారం ఫుక్ క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన విషాదకరమైన పడవ ప్రమాదంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురితో సహా కనీసం 15 మంది భారతీయులు మరణించారు. మృతుల వివరాలను వియత్నాం అధికారులు వెల్లడించగా, వారిలో ఎక్కువ మంది తమిళనాడుకు చెందినవారని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురు, కేరళకు చెందిన ఇద్దరు ఉన్నారని తేలింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మృతులను నల్లపేట ఆదిశేషయ్య రవితేజ, శ్రీధర్ ముడియం, జయ లక్ష్మి గెల్లిగా గుర్తించారు.
Vietnam Boat Tragedy
ఈ ఘటన బాధితుల కుటుంబాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేయగా, వారికి సహాయం అందించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, హో చి మిన్ సిటీలోని కాన్సులేట్ కార్యాలయం స్థానిక అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు, అలాగే మృతదేహాలను స్వదేశానికి తరలించడానికి అవసరమైన సమన్వయంతో సహా అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలిపాయి. ప్రాణనష్టం పట్ల అధికారులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
ఈ హృదయ విదారక ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ తక్షణమే స్పందించారు. వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయ (ఇండియన్ ఎంబసీ) అధికారులతో ఆయన ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు. ప్రమాద స్థలంలో ఉన్న బాధితులకు తక్షణమే అవసరమైన అన్ని రకాల అత్యవసర సహాయ సహకారాలు అందించాలని ఆయన ఎంబసీ అధికారులను కోరారు. బాధిత కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో సక్సెస్ ఫుల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.
Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.
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Shivaji: నాగార్జున ఇచ్చిన పారితోషికంతో భూమి కొనుగోలు చేశా : శివాజీ
'లెనిన్' బ్లాక్బస్టర్ వేడుకలో నటుడు శివాజీ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. ఈ సినిమా తన హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైన చిత్రమని, మూడు తరాల అక్కినేని కుటుంబంతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమని అన్నారు. దర్శకులు, నటీనటులకు అవకాశాలు ఇచ్చిన నాగార్జున తనయుడు అఖిల్ విజయవంతం కావాలనే తపనను తాను దగ్గర నుంచి చూశానని చెప్పారు. సినిమా కోసం అఖిల్ దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు ఎంతో కష్టపడ్డారని, నటనతో పాటు నిర్మాణం, ఎడిటింగ్, సంగీతం వంటి ప్రతి అంశంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారని కొనియాడారు. ఈ విజయం అఖిల్ పూర్తిగా అర్హించిన విజయమని అన్నారు.
Vinayaka: వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా లోని మూడో పాటను విడుదల చేసిన వి.వి. వినాయక్
కుటుంబ బంధాలు, మానవ సంబంధాల విలువలను హృద్యంగా ఆవిష్కరిస్తూ రూపొందుతున్న వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా ఈ చిత్రం ఈనెల 17 న ప్రేక్షకుల ముందుకి రానుంది. ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఈ చిత్రం నుంచి మూడో గీతం ఆడుకున్న దిక్కడే లిరికల్ సాంగ్ను స్టార్ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.