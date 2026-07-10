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Pawan kalyan: రోడ్ల నాణ్యతలో దేశవ్యాప్తంగా 2వ స్థానానికి ఎగబాకిన ఏపీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రోడ్ల దుస్థితిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో అన్ని వర్గాల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. వర్షాకాలంలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణించడానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అయితే, ప్రస్తుత ఎన్డిఎ ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడంతో, గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. దీని ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తూ, గ్రామీణ రోడ్ల నాణ్యత విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు దేశంలోనే రెండవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. తాజా ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన జాతీయ తనిఖీ నివేదికల ప్రకారం, రోడ్ల నాణ్యతలో రాష్ట్రం దేశవ్యాప్తంగా 2వ స్థానానికి ఎగబాకింది. 2021-22లో 19వ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఇప్పుడు సాధించిన ఈ పురోగతి నిజంగా అద్భుతమైనది.
ఏప్రిల్ 2025, మార్చి 2026 మధ్య పూర్తయిన పనులపై పీఎంజీఎస్వై జాతీయ నాణ్యత పర్యవేక్షణ విభాగం ఈ మూల్యాంకనాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో గుజరాత్ మొదటి స్థానంలో నిలవగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాతి స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ తనిఖీ గణాంకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన పనితీరును తెలియజేస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా తనిఖీ చేసిన 2,948 రోడ్లలో, 441 రోడ్లు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవని గుర్తించారు.
అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన 126 రోడ్లలో, కేవలం ఒక్క రోడ్డు మాత్రమే నాణ్యతా ప్రమాణాల కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది.
ఈ విజయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన శాఖ కీలక పాత్ర పోషించాయి. పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రారంభం నుండే, పవన్ కళ్యాణ్ శాఖ గ్రామాల్లోని రోడ్ల మెరుగుదలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
గత రెండేళ్లలో, మారుమూల గ్రామాల ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా రోడ్ల దుస్థితి గురించి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడల్లా, పవన్ కళ్యాణ్ శాఖ తక్షణమే స్పందించి మరమ్మతు పనులు చేపట్టిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి.
సోగ్గాడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి మృతి
ప్రముఖ తెలుగు నటుడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి, వయోభారం వల్ల తలెత్తిన అనారోగ్య సమస్యలతో చెన్నైలోని తమ నివాసంలో గురువారం కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 85 ఏళ్లు. కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో నాలుగు రోజుల క్రితం ఆమెను చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స పొందుతుండగా ఆమెకు అకస్మాత్తుగా గుండె ఆగిపోవడంతో మరణించారు. ఆమె అంత్యక్రియలు శుక్రవారం జరగనున్నాయి.
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
లెజెండ్రీ క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘దాదా - ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ రాజ్కుమార్ రావ్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు ఈ రోజు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాను 2027, మే 14న లాంగ్ హాలిడే వీకెండ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.