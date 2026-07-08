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పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ మృతి...
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండకు చెందిన పొనుగంటి నిరంజన్ అనే 17 యేళ్ల బాలుడు ఇకలేడు. అరుదైన జన్యువ్యాధితో బాధపడుతూ మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో మంగళవారం రాత్రి కన్నుమూశాడు. నిరంజన్.. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని అనే విషయం తెల్సిందే. తన కోరిక మేరకు హన్మకొండలోని నిరంజన్ ఇంటికి పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల వెళ్లి పరామర్శించడంతో పాటు ఆ బాలుడు అడిగిన అన్ని రకాల వస్తువులను గంటల వ్యవధిలో కొనుగోలు చేసి ఇచ్చారు.
ఆ తర్వాత నిరంజన్ ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో తల్లిదండ్రులు చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి ఓ ఆస్పత్రిలో చేర్చగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచాడు.
కాగా, నిరంజన్ను కలిసినప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ ఆత్మీయంగా హత్తుకుని ధైర్యం చెప్పారు. సెల్ఫీ తీసుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదం అందజేశారు. 'తనకు కుక్కపిల్లను పెంచుకోవాలని ఉందని' నిరంజన్ చెప్పగా.. 'కొని పంపిస్తా చిన్నా' అంటూ హామీ ఇచ్చారు. ఆ రోజే కుక్క పిల్లను అందించారు. అలాగే 'OG 2' తీస్తే అందులో నువ్వే నా స్పెషల్ గెస్ట్' అని కలిసి సినిమా చూద్దామని పవన్ చెప్పారు. ఈలోపే ఇలా జరగడం పవన్ అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.