iPhone 18: భారత్లో ఐఫోన్ 18 ధర లక్షకు చేరుకుంటుందా? ఫీచర్స్ ఏంటి?
ఆపిల్ ఇప్పటికే ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లను విడుదల చేసింది. కానీ దాని తాజా లైనప్లో స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 18 ఇంకా లేదు. ఈ సంవత్సరం కంపెనీ తన విడుదల వ్యూహాన్ని మార్చుకుందని, సాధారణ మోడల్ రాకను సెప్టెంబర్కు బదులుగా 2027కి వాయిదా వేసిందని సమాచారం.
iPhone 18
రాబోయే ఐఫోన్ కొత్త 2nm A20 ప్రాసెసర్, ఎక్కువ ర్యామ్, మెరుగైన బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని తీసుకురావచ్చని ప్రారంభ లీక్లు సూచిస్తున్నాయి. అయితే, కెమెరాలో పెద్ద అప్గ్రేడ్లు ఉండకపోవచ్చు. యాపిల్ ఈ ఏడాది ఇప్పటికే తన ప్రీమియం iPhone 18 మోడళ్లను పరిచయం చేసింది, కానీ సెప్టెంబర్ 2026 ఈవెంట్లో సాధారణ వెర్షన్ కనిపించలేదు. దానికి బదులుగా, కంపెనీ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయిన iPhone Duoలను ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు, సాధారణ iPhone 18 మోడల్ 2027 మార్చి ప్రాంతంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది iPhone 18e, రెండవ తరం iPhone Airతో కలిసి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
మనదేశంలో iPhone 18 ధర మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 'Digital Chat Station' అనే టిప్స్టర్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, యాపిల్ అమెరికాలో దీని ప్రారంభ ధరను 100 డాలర్లు పెంచవచ్చు, దీనితో ధర 999 డాలర్లకు చేరుకోవచ్చు. భారతదేశంలో దీని ధర సుమారు 1 లక్ష రూపాయల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.
ఇక భారతదేశ విషయానికి వస్తే, ఐఫోన్ 17 ప్రారంభ ధర 79,900 రూపాయలుగా ఉండగా, పైన పేర్కొన్న కాలంలో దాని ధర 99,900 రూపాయలకు పెరిగింది. ఫోన్ బయట చూడటానికి పెద్దగా భిన్నంగా కనిపించకపోయినా, లోపలి హార్డ్వేర్పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టవచ్చు. ఐఫోన్ 18, ఆపిల్ యొక్క A20 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగిస్తుందని భావిస్తున్నారు, ఇది 2nm తయారీ ప్రక్రియపై నిర్మించబడిందని సమాచారం.
ఐఫోన్ 17లో ఉన్నటువంటి డ్యూయల్-కెమెరా అమరికనే ఇది కూడా కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఇందులో 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ మరియు 48-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ఫ్రంట్ కెమెరా, సెంటర్ స్టేజ్ సపోర్ట్తో కూడిన 24-మెగాపిక్సెల్ యూనిట్గా ఉంటుందని అంచనా.