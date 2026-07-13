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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (19:53 IST)

₹400కే జియో హోమ్ టీవీ ప్యాక్‌

Jio Home TV
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (19:55 IST)
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హైదరాబాద్: డిజిటల్ వినోదాన్ని మరింత అందుబాటులోకి, మరింత సరసమైన ధరలోకి తీసుకురావాలనే తన నిబద్ధతను కొనసాగిస్తూ, జియో జియోహోమ్ టీవీ ప్యాక్ను ఆవిష్కరించింది. నెలకు కేవలం ₹400 నుంచే ప్రారంభమయ్యే ఈ సమగ్ర హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్యాక్‌లో 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లు, ప్రీమియం OTT యాప్‌లు, అలాగే హై-స్పీడ్ వై-ఫై సేవలు ఒకే ప్లాన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
ఇంటి వినోదాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన జియోహోమ్ టీవీ ప్యాక్ ద్వారా, వినియోగదారులు నెలకు ₹400 (అన్ని పన్నులతో కలిపి) చెల్లించి 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను వీక్షించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ సమగ్ర టెలివిజన్ వినోదాన్ని సరసమైన ధరలో అందించే పరిష్కారంగా ఈ ప్యాక్ నిలుస్తుంది.
 
పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉండే వెల్‌కమ్ ఆఫర్లో భాగంగా, జియోహోమ్ టీవీ ప్యాక్‌కు సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యే వినియోగదారులు మొదటి నెలకు 30 Mbps వేగంతో అపరిమిత ఉచిత వై-ఫైతో పాటు 12 ప్రీమియం OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను ఎలాంటి అదనపు చార్జీలు లేకుండా పొందవచ్చు.
 
ఈ ప్యాక్‌ను ₹2,400 (GSTతో కలిపి) విలువైన ఫస్ట్ రీఛార్జ్ (FRC) ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ ఆరు నెలల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌కు వర్తిస్తుంది. అంటే నెలకు కేవలం ₹400 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. ఒకేసారి చెల్లించే ఈ మొత్తంతో ఎలాంటి దాచిన చార్జీలు లేకుండా పారదర్శకమైన ధరల ప్రయోజనం వినియోగదారులకు లభిస్తుంది.
 
వినియోగదారులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించేందుకు, జియో ₹0 ఇన్‌స్టాలేషన్ ఛార్జీ మరియు ₹0 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్తో ఈ సేవను అందిస్తోంది. దీంతో ఎలాంటి ముందస్తు ఆర్థిక భారం లేకుండా ప్రీమియం హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు.
 
జియోహోమ్ టీవీ ప్యాక్‌తో, లైవ్ టీవీ, హై-స్పీడ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్, ప్రీమియం OTT కంటెంట్‌ను ఒకే సరసమైన ప్యాక్‌లో అందిస్తూ, కనెక్టెడ్ హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు జియో కొత్త నిర్వచనం ఇస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికీ సులభమైన, విలువ ఆధారిత డిజిటల్ సేవలను అందించాలనే జియో లక్ష్యానికి ఈ కొత్త ఆఫర్ మరో నిదర్శనం.
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