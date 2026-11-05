ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ నుంచి స్మార్ట్ టెక్స్ట్ యాక్షన్స్ ఫీచర్
ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ రోజువారీ చాటింగ్ను మరింత సులభతరం చేసే ఒక కొత్త ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వాట్సాప్ మెసేజ్ టెక్స్ట్ యాక్షన్స్ (Message Text Actions) లేదా స్మార్ట్ టెక్స్ట్ యాక్షన్స్ అనే ఫీచర్ను దశలవారీగా అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
ఈ ఫీచర్ ద్వారా, సందేశాల్లోని సమాచారాన్ని (ఫోన్ నంబర్లు, తేదీలు, చిరునామాలు, ఈ-మెయిల్ ఐడిలు వంటివి) గుర్తించి, యాప్ నుండి బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే తగిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఫోన్ కాల్స్ చేయడం, కాంటాక్ట్ వివరాలను సేవ్ చేయడం, క్యాలెండర్లో ఈవెంట్లను జోడించడం లేదా లొకేషన్లను కనుగొనడం వంటి పనులను ఇది సులభతరం చేస్తుంది.
ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే: ఏదైనా సందేశంలో ఫోన్ నంబర్, తేదీ, చిరునామా లేదా ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్నప్పుడు, వాట్సాప్ ఆ టెక్స్ట్ కింద ఒక గీతను (అండర్లైన్) చూపిస్తుంది. వినియోగదారు ఆ టెక్స్ట్పై నొక్కినప్పుడు, ఒక చిన్న పాప్-అప్ మెనూ కనిపిస్తుంది. అక్కడ గుర్తించిన సమాచారం కనిపిస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు తాము ఎంచుకోబోయే చర్య సరైనదేనా అని సరిచూసుకోవచ్చు.
ఫోన్ నంబర్లు: నంబర్ను కాపీ చేయడం, కాంటాక్ట్లలో సేవ్ చేయడం లేదా నేరుగా కాల్ చేయడం వంటివి చేయవచ్చు. వ్యాపారాలకు సంబంధించిన నంబర్ అయితే, వాటి వివరాలను కూడా చూడవచ్చు.
తేదీలు/సమయాలు: తేదీని కాపీ చేయడం, క్యాలెండర్లో చేర్చడం లేదా నేరుగా WhatsAppలోనే ఈవెంట్ను సృష్టించడం చేయవచ్చు.
చిరునామాలు: లొకేషన్ను మాన్యువల్గా కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, నేరుగా మీకు నచ్చిన మ్యాప్స్ అప్లికేషన్లో ఆ చిరునామాను ఓపెన్ చేయవచ్చు.
ఈమెయిల్ ఐడిలు: ఈమెయిల్ ఐడిని కాపీ చేయవచ్చు లేదా నేరుగా మీ డిఫాల్ట్ మెయిల్ యాప్లో ఓపెన్ చేయవచ్చు. గోప్యత, ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫీచర్ను అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు వాట్సాప్ గోప్యతకు పెద్దపీట వేసింది.
బీటా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, టెక్స్ట్ను గుర్తించే ప్రక్రియ పూర్తిగా వినియోగదారుని పరికరంలోనే (on-device) జరుగుతుంది. అంటే, సందేశంలోని సమాచారం లేదా సూచించబడిన చర్యలకు సంబంధించిన డేటా ఏదీ WhatsApp సర్వర్లకు పంపబడదు. ఒక నిర్దిష్ట షార్ట్కట్ సహాయపడిందా లేదా అని యాప్ వినియోగదారులను అడగవచ్చు. అది ఉపయోగపడలేదని వారు ఎంచుకుంటే, టెక్స్ట్ తప్పుగా గుర్తించబడిందా లేదా సూచించిన చర్య అనవసరమా అని వారు తెలియజేయవచ్చు.
ఈ ఫీడ్బ్యాక్, అసలు మెసేజ్ కంటెంట్ను కాకుండా, కేవలం ఒక ఫ్లాగ్ను మాత్రమే వాట్సాప్కు పంపుతుందని సమాచారం. అందువల్ల, ఈ ఫీచర్ ప్లాట్ఫామ్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ను ప్రభావితం చేయదు.
ఈ ఫీచర్ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? మెసేజ్ టెక్స్ట్ యాక్షన్స్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్, iOSలో వాట్సాప్ యొక్క తాజా వెర్షన్లను వాడుతున్న పరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వస్తోంది. రాబోయే వారాల్లో ఇది విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ అధికారిక విడుదల తేదీని ప్రకటించలేదు.