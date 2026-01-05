కర్ణాటక అడవుల్లో 11 కోతులు మృతి.. నీలి రంగులో మెడ, నోరు భాగాలు.. ఏమైంది?
గత రెండు రోజులుగా కర్ణాటకకు చెందిన ఒక అటవీ ప్రాంతంలో రెండు లంగూర్లతో సహా మొత్తం 11 కోతులు చనిపోయి కనిపించాయని అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. తుమకూరు తాలూకాలోని దేవరాయనదుర్గ-దుర్గదహళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో 200 నుండి 500 మీటర్ల పరిధిలో తొమ్మిది కోతులు, రెండు లంగూర్ల కళేబరాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నట్లు గుర్తించామని వారు తెలిపారు.
ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం అటవీ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. శనివారం ఉదయం మరిన్ని చనిపోయిన కోతులు కనుగొనబడ్డాయి. పోస్ట్మార్టం పరీక్ష నిర్వహించామని, ప్రాథమిక పరిశీలనలో ఆహార విషప్రయోగం జరిగినట్లు అనుమానం కలుగుతోందని ఓ సీనియర్ అటవీ అధికారి తెలిపారు.
జంతువుల అన్నవాహిక, పేగులలో అన్నం కనిపించిందని ఆయన చెప్పారు. ఆ జంతువుల నోరు, మెడ భాగాలు నీలి రంగులో కనిపించాయని, ఇది కుళ్ళిపోయిన మిగిలిపోయిన ఆహారం తినడం వల్ల విషప్రయోగం జరిగిందనే అనుమానాన్ని మరింత బలపరుస్తోందని ఆయన అన్నారు.
స్పష్టమైన పరీక్ష కోసం బెంగళూరులోని ఒక ప్రయోగశాలకు, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీకి పంపినట్లు ఆ అధికారి తెలిపారు. నివేదికలు త్వరలో వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటన మళ్లీ జరగకుండా నిరోధించడానికి ఆ ప్రాంతంలో నిఘాను ముమ్మరం చేశామని, పరిశోధనల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.