బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఏప్రిల్లో ఎదురుదెబ్బ.. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో కష్టం
కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను మహిళా రిజర్వేషన్తో ముడిపెట్టే అత్యంత కీలకమైన రాజ్యాంగ బిల్లు (131వ సవరణ)ను, అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనపై ప్రతిపక్షాలు పలు అభ్యంతరాలు తెలపడంతో పార్లమెంటులో తిరస్కరించాయి.
ప్రతిపాదించిన విధంగా 2011 జనాభా లెక్కల డేటాను ఉపయోగించి లోక్సభ సీట్లను విస్తరించడం వల్ల దేశ రాజకీయ రంగంలో తమ పలుకుబడి అన్యాయంగా తగ్గిపోతుందనే భయమే దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక రాజకీయ పార్టీలు ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించడానికి గల అతిపెద్ద కారణాలలో ఒకటి.
వచ్చే సోమవారం సభ తిరిగి సమావేశమవుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆకస్మికంగా ప్రకటించడంతో, ఈ వివాదాస్పద బిల్లు ఇప్పుడు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకారం, రాబోయే ఈ సమావేశాలు కేవలం నాలుగు రోజులు మాత్రమే జరుగుతాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రత్యేక సమావేశం వెనుక ప్రభుత్వానికి బలమైన కారణం ఉందని మీడియా వర్గాలు, రాజకీయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రతి రాష్ట్రానికి ఉన్న సీట్ల వాటాను యథాతథంగా ఉంచుతూ, అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచే సవరించిన ఫార్ములాను ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇలా చేయడం ద్వారా, దక్షిణ రాష్ట్రాల ఆందోళనలను శాంతింపజేసి, 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందే డీలిమిటేషన్, నారీ శక్తి వందన్ అధినియం ప్యాకేజీని ఆమోదింపజేయాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
గత ప్రయత్నంలో, ఈ వివాదాస్పద బిల్లును ఆమోదింపజేయడానికి ప్రభుత్వానికి సుమారు 40 ఓట్లు తక్కువ పడ్డాయి. కాబట్టి, ఈసారి ఎలాంటి తదుపరి ఇబ్బందిని నివారించడానికి, ప్రభుత్వం అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి తగినంత మెజారిటీని సాధించాల్సి ఉంటుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ప్రత్యేక సమావేశంలో బిల్లును ఆమోదింపజేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న తీవ్ర ప్రయత్నాలను ఎదుర్కోవడానికి కాంగ్రెస్ వంటి కీలక ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ వ్యూహాన్ని నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఉంది. తమ ప్రయత్నాలతో పైచేయి సాధించాలని ఇరు పక్షాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుండటంతో, వచ్చేవారం పార్లమెంటు మరో ఉద్రిక్త ఘర్షణకు సిద్ధమవుతోంది.