బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు.. 23మంది సజీవ దహనం
తమిళనాడులోని వాచకారపట్టిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించడంతో, కనీసం 23మంది సజీవ దహనమయ్యారని, మరో ఆరుగురు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారని పోలీసులు తెలిపారు. కట్టనార్పట్టిలోని, ముత్తుమాణిక్యం అనే వ్యక్తికి చెందిన వనజ బాణసంచా కర్మాగారంలో ఈ పేలుడు సంభవించింది.
ఈ ప్రాంతం వాచకారపట్టి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది అధికారుల ప్రకారం, గాయపడిన ఆరుగురిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వీరందరూ విరుదునగర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
నాగ్పూర్లోని పెట్రోలియం- పేలుడు పదార్థాల భద్రతా సంస్థ నుండి లైసెన్సును కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాంగణంలో 100 మందికి పైగా కార్మికులు పనులు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పేలుడు భవనం ముందు భాగంలోని వరండా ప్రాంతంలో సంభవించిందని భావిస్తున్నారు.
ఆ ప్రదేశంలోనే కార్మికులు ముడి పదార్థాలను నిర్వహించడం, బాణసంచాకు తుది మెరుగులు దిద్దే పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పేలుడు ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, కనీసం మూడు గదులు శిథిలమయ్యాయి. సమీపంలోని అనేక నిర్మాణాలు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి.