మహిళా బిల్లు పేరుతో దక్షిణ భారత బలాన్ని తగ్గించే కుట్ర : రాహుల్ గాంధీ
మహిళా బిల్లు పేరుతో దక్షిణ భారత బలాన్ని తగ్గించేందుకు బీజేపీ కుట్ర పన్నిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఆయన శనివారం తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ, 'తనకు సహజంగానే, తమిళనాడు ప్రజలతో సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయి. తమిళనాడుకు వచ్చి ప్రసంగించడం తనకు ఎల్లప్పుడూ గౌరవప్రదంగా ఉంటుందన్నారు. నేను తమిళనాడు వాడిని కాదు, నేను తమిళనాడులో పుట్టలేదు, నా కుటుంబం తమిళనాడుకు చెందినది కాదు. కానీ నా భావాలు ఎల్లప్పుడూ తమిళనాడుతో ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు.
బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లు తమిళనాడుపై, తమిళ భాష, సంస్కృతిపై దాడి చేసినప్పుడల్లా, నేను తమిళనాడు వాడిననే భావన నాకు కలుగుతుందన్నారు. నిన్న, వారు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పేరుతో పార్లమెంటులో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. పార్లమెంటులో తమిళనాడు ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించడమే వారి ప్రణాళిక. దక్షిణ రాష్ట్రాలు, చిన్న రాష్ట్రాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల బలాన్ని తగ్గించాలన్నది వారి ఆలోచన, కుట్ర అని ఆరోపించారు. అయితే, ఆ బిల్లును మేము ఆ బిల్లును ఓడించాము. ఆ బిల్లు వెనుక ఉన్న ప్రణాళికను మేము ఓడించామన్నారు.
భారతదేశం రాష్ట్రాల సమాఖ్య. ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత భాష, సంస్కృతిని అనుసరించే హక్కు ఉందన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు మోదీ 'ఒకే దేశం, ఒకే భాష' అని చెబుతూ, రాజ్యాంగంపైనే దాడి చేస్తున్నారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లు ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. అప్పుడు వారు సైన్యంతో యుద్ధం చేశారు, నేడు బీజేపీ సైన్యం లేకుండా యుద్ధం చేస్తోందన్నారు. వారు తమిళ చరిత్ర, భాష, సంస్కృతిని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ వారు అది ఎప్పటికీ చేయలేరన్నారు. తమిళ ప్రజల గొప్పతనం గురించి వారికి తెలియదు. తమిళులకు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని చెప్పారు.
బీజేపీకి కావలసింది, వారు చెప్పేది విని ఢిల్లీ నుంచి తమిళనాడును పాలించే ఒక మిత్రపక్షం. అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ చెప్పేది విని వారి ఆదేశాలను అమలు చేసే ముఖ్యమంత్రి వారికి కావాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్కు భారతదేశంలో రాజీపడే మోడీ ఎలా అవసరమో, అలాగే తమిళనాడులో బీజేపీ చెప్పేది వినే ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి అవసరం. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ రెండూ తమిళనాడుకు వ్యతిరేకం. బీజేపీ తమిళ చరిత్ర, భాష, సంస్కృతిని కనీసం తాకజాలదు అని ఆయన అన్నారు.