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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (15:22 IST)

ఢిల్లీ నీట్ నిరసనల కేసు: మైనర్లు, నేరాభియోగాలు లేనివారిని వదిలేయండి: సుప్రీంకోర్టు

supreme court
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (15:26 IST)
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ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పైన జరిగిన ఆందోళనల్లో అరెస్టయిన విద్యార్థులందర్నీ విడుదల చేయాలంటూ దాఖలైన పిటీషన్ పైన సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం విచారణ చేపట్టింది. వాదోపవాదాలు విన్న కోర్టు... NEET నిరసనల్లో అరెస్టయినవారిలో మైనర్లు, నేరాభియోగాలు లేనివారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. నిరసనల సమయంలో పోలీసుల చర్యలకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై నిగ్గు తేల్చేందుకు స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరగాలని ధర్మాసనం సూచించింది.
 
నిరసనలకు సంబంధించి నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ల పైన ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తన దర్యాప్తును కొనసాగించవచ్చుననీ, ఐతే విద్యార్థులపై ఎటువంటి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవద్దని తెలిపింది. కానీ నేరాభియోగాలున్న వ్యక్తులకు ఈ ఉత్తర్వులు వర్తించవనీ, వారిపై విచారణ జరుగుతుందని సూచించింది. అలాగే ఈ నిరసనల్లో సుమారు 250 మంది పోలీసులు గాయపడినట్లు వచ్చిన రిపోర్టులపైన స్పందిస్తూ... వీరిపై దాడి చేసినవారు విద్యార్థులా లేదంటే నేరచరితులా అనేది చూడాల్సి వుందన్నారు. ఈ దాడులకు సంబంధించిన వీడియోలు, డిజిటల్ కంటెంట్ అంతా భద్రపరచాలనీ, దాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో వుంచవద్దని ఆదేశించింది.
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ఐవీఆర్
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