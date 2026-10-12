జంతర్ మంతర్ ఇక నిరసనలకు కేటాయించిన ప్రదేశం కాదు.. డీ-నోటిఫై
భారతదేశంలో సాంస్కృతికంగా, చారిత్రకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో న్యూఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ ఒకటి. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం నుండి అనేక ప్రజా పోరాటాల వరకు, దేశ చరిత్రలో ఈ ప్రదేశం కీలక పాత్ర పోషించింది. అయితే, ఈ చరిత్రలో ఇప్పుడు ఒక మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఢిల్లీ పోలీసులు ఈ విషయంపై కీలక ప్రకటన చేశారు.
Jantar Mantar
జంతర్ మంతర్ ఇకపై నిరసనలకు అధికారికంగా కేటాయించిన ప్రదేశం కాదని, ఆ హోదాను దాని నుండి తొలగించినట్లు (డీ-నోటిఫై చేసినట్లు) ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
అధికారిక ఉత్తర్వుల ప్రకారం, జంతర్ మంతర్ను నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుండి తొలగించిన పోలీసులు, ఆ కార్యక్రమాల కోసం మూడు కొత్త ప్రదేశాలను ఖరారు చేశారు. ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ అనురాగ్ కుమార్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, తూర్పు ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదాన్, బురారీ గ్రౌండ్, సీబీడీ గ్రౌండ్లను నిరసనలు, ప్రదర్శనల కోసం కొత్త ప్రదేశాలుగా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
భారతీయ శాసన వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయాలకు వేదికగా నిలిచిన జంతర్ మంతర్, దశాబ్దాల చరిత్ర తర్వాత నేడు అధికారికంగా తన నిరసన ప్రదేశం హోదాను కోల్పోయింది. చట్ట అమలు సంస్థలు తీసుకున్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచిపోతుంది.