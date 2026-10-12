వైఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలా ఓడిపోయారో అర్థం కావట్లేదు... కోమటిరెడ్డి
"తెలంగాణలో పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికొస్తే, టీడీపీ, జేఎస్పీ, బీజేపీల కూటమి చేతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలా ఓడిపోయారో మాకు అర్థం కావడం లేదు. ఆయన అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టినప్పటికీ, జగన్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. దీనికి కారణమేమిటో మనం విశ్లేషించుకోవాలి" కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు కోమటిరెడ్డి అన్నారు.
సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ ఓటమికి ఎన్నికల కమిషన్పై ఉన్న ఈవీఎం ఆరోపణలే కారణమని పరోక్షంగా సూచించారు. అయితే, కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యను గమనించిన చాలామంది, ఆయన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో జగన్ వంటి మరో ప్రతిపక్ష నాయకుడి మద్దతు పొందాలని చూస్తున్నారని అంటున్నారు.
స్వయంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న వెంకట్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన తర్కాన్ని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈవీఎం కుంభకోణం నిజమైతే, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎలా అధికారంలోకి వస్తుందని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.