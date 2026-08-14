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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (10:30 IST)

ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ క్యాంపస్‌లో మూడవ అంతస్థు నుంచి దూకేసిన విద్యార్థి

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Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (10:30 IST)
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ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ క్యాంపస్‌లోని ఒక భవనం మూడవ అంతస్తు నుండి కింద పడి 19 ఏళ్ల విద్యార్థి మృతి చెందినట్లు శుక్రవారం పోలీసులు తెలిపారు. గురువారం మధ్యాహ్నం నలంద భవనం మూడవ అంతస్థు టెర్రస్ నుండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థి కింద పడటంతో ఈ ఘటన జరిగిందని ఒక అధికారి పేర్కొన్నారు. 
 
మరణించిన విద్యార్థిని రాజస్థాన్‌లోని నాగౌర్ ప్రాంతానికి చెందిన అంకిత్ శర్మగా గుర్తించారు. భవనం సమీపంలో ఉన్న కొందరు విద్యార్థులు, ఇతరులు ఏదో పడిన శబ్దాన్ని విని, అతను నేలపై పడి ఉండటాన్ని గమనించారని సంస్థ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. 
 
గాయపడిన విద్యార్థిని వెంటనే క్యాంపస్‌లోని బి.సి. రాయ్ టెక్నాలజీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు అతను అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్ధారించారని ఆ అధికారి చెప్పారు. ఖరగ్‌పూర్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హిజ్లీ అవుట్‌పోస్ట్ నుండి వచ్చిన పోలీసు బృందం దర్యాప్తు ప్రారంభించిందని, అతను కింద పడటానికి దారితీసిన పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. 
 
అతను ప్రమాదవశాత్తు కింద పడ్డాడా లేక ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని పోలీసులు ఇంకా నిర్ధారించలేదని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. శర్మ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించామని, శుక్రవారం నాడు పోస్టుమార్టం పరీక్ష కోసం అతని మృతదేహాన్ని మిడ్నాపూర్ మెడికల్ కాలేజ్, ఆసుపత్రికి తరలించనున్నామని తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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