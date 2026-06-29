సంబంధిత వార్తలు
- Mohan Babu: స్వర్గం నరకం నుంచి ప్యారడైజ్ స్థాయికి చేరుకున్న డా.మోహన్ బాబు
- మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీకి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?
- మోహన్ బాబు - మంచు విష్ణులపై కేసు నమోదు
- మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో సమర్థ 2025: సుస్థిర భవిష్యత్తు కోసం 36-గంటల జాతీయ హ్యాకథాన్
- మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో సమర్థ 2025, 36-గంటల జాతీయ హ్యాకథాన్
ఏఐ ఆధారిత విద్య, ఆధునిక క్యాంపస్ మౌలిక సదుపాయాలతో విద్యను అందిస్తున్న మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ
సాంకేతికపరమైన మార్పులు, మారుతున్న ఉద్యోగ అవసరాల మధ్య ఉన్నత విద్య వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, విశ్వవిద్యాలయాలు కేవలం విద్యా కేంద్రాలుగా మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్ ప్రతిభను, నాయకత్వాన్ని పెంపొందించే వ్యవస్థలుగా మారుతున్నాయి. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ 2026'లో ముఖ్య వక్తగా పాల్గొన్న మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ(ఎంబియు) ప్రో ఛాన్సలర్ డాక్టర్ మంచు విష్ణు.. భవిష్యత్తు కోసం విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేయడానికి ఏఐ ఆధారిత విద్య, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా అభ్యసనం, ఆధునిక క్యాంపస్ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు విలువలతో కూడిన విద్యను ఏకం చేస్తూ ఉన్నత విద్యను పునర్నిర్మించాలన్న యూనివర్సిటీ దార్శనికతను పంచుకున్నారు.
వినోద రంగం మరియు ఉన్నత విద్యా రంగం.. రెండింటిలోనూ తనకున్న అనుభవాన్ని ఉటంకిస్తూ.. సినిమా అనేది అనుభూతులు, గుర్తింపు మరియు ఆకాంక్షల ద్వారా ప్రేక్షకులకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో, అదే విధంగా నేటి విశ్వవిద్యాలయాలు కేవలం విద్యాపరమైన అంశాలకే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఆశయం, నైపుణ్యాల ప్రదర్శనకు అవకాశాలు, వ్యక్తిగత వృద్ధిని పెంపొందించే వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని శ్రీ విష్ణు ఉద్ఘాటించారు. కృత్రిమ మేధస్సు పరిశ్రమల రూపురేఖలను మార్చడం, భవిష్యత్ పని విధానాలను పునర్నిర్వచించడం కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, సాంకేతికత భర్తీ చేయలేని మానవ నైపుణ్యాలైన విమర్శనాత్మక ఆలోచన, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే తత్వం, సృజనాత్మకత, భావ వ్యక్తీకరణ, సానుభూతి మరియు నైతిక నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించాల్సిన సమానమైన మరియు ముఖ్యమైన బాధ్యత విశ్వవిద్యాలయాలపై ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
విశ్వవిద్యాలయాల మారుతున్న పాత్రపై మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ప్రో ఛాన్సలర్ శ్రీ మంచు విష్ణు మాట్లాడుతూ.. విశ్వవిద్యాలయాలు ఇకపై కేవలం డిగ్రీలను ప్రదానం చేసే ప్రదేశాలుగా మిగిలిపోకూడదు; అవి ఆశయాలు, ఆవిష్కరణలు మరియు జీవితకాల అభ్యసనానికి వేదికలుగా మారాలి. ఏఐ భవిష్యత్ పని విధానాలను పునర్నిర్వచిస్తున్నందున, సాంకేతికత భర్తీ చేయలేని మానవ నైపుణ్యాలను విద్యార్థులలో అభివృద్ధి చేయడంలో విశ్వవిద్యాలయాలపై మునుపెన్నడూ లేనంత గొప్ప బాధ్యత ఉంది. మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో, విద్యార్థులను కేవలం వారి మొదటి ఉద్యోగానికి మాత్రమే కాకుండా.. జీవితకాల అభ్యసన, నాయకత్వం మరియు అవకాశాల కోసం సన్నద్ధం చేసే వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
గత కొన్నేళ్లుగా, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ విద్యాపరమైన నైపుణ్యాన్ని పరిశ్రమల అవసరాలతో మేళవించే సమగ్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించింది. ఏఐ ఆధారిత అభ్యసన, స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు, అధునాతన ప్రయోగశాలలు, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, ఇన్నోవేషన్ మరియు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ల నుండి ప్రముఖ టెక్నాలజీ భాగస్వాములతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన పరిశ్రమల ఆధారిత పాఠ్యాంశాల వరకు.. విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు ఆచరణాత్మకమైన, భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారించే నైపుణ్యాలను అందిస్తోంది. రెగ్యులర్ ఇంటర్న్షిప్లు, లైవ్ ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్లు, పరిశోధన అవకాశాలు, ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్లు, నిపుణులతో ముఖాముఖి మరియు గ్లోబల్ అకడమిక్ భాగస్వామ్యాలు.. విద్యార్థులు అత్యుత్తమ విద్యతో పాటుగా వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవాన్ని పొందేలా నిర్ధారిస్తాయి. ఆధునిక క్యాంపస్ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు నైతికత, నాయకత్వం మరియు సంపూర్ణ అభివృద్ధి వంటి బలమైన పునాదుల మద్దతుతో.. సాంకేతికతతో నడిచే ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో నాయకత్వం వహించడానికి మరియు విజయం సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పట్టభద్రులను ఎం.బి.యు నిరంతరం తీర్చిదిద్దుతోంది.
1992లో స్థాపించబడిన మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ.. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు డాక్టోరల్ (పీహెచ్డీ) ప్రోగ్రామ్లలో 18,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు విద్యనందిస్తూ, తిరుపతిలోని ప్రముఖ ఉన్నత విద్యా సంస్థలలో ఒకటిగా ఎదిగింది.
NTR, Trivikram: ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కలయికలో దైవిక నేపథ్యంతో అద్భుత దృశ్య కావ్యం
Raviteja: ఇరుముడి నుంచి డివైన్ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ఇరుముడి కట్టు రిలీజ్
మాస్ మహారాజా రవితేజ మోస్ట్ అవైటెడ్ ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'ఇరుముడి'. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్కు తొలి పాట ఇరుముడి కట్టుతో అద్భుతంగా శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్కు లభించిన అద్భుత స్పందన, సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్ అద్భుతమైన ఫామ్ తో ఈ పాటపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
Ram Poteneni: రామ్ పోతినేని హీరో, దర్శకుడిగా నూతన చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం
ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రం #RAPO23 అధికారికంగా లాంచ్ చేశారు. ఎన్నో ఏళ్ల పాషన్, ప్లానింగ్ తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రంతో రామ్ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్ పై కృష్ణ పోతినేని ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. రామ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్ తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఇది.
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు. "అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కావ్యా మారన్ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.