స్ప్రైట్ శీతలపానీయ బ్రాండ్ పేరుతో నడవనున్న తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్
భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో ఒక రైలు వాణిజ్య బ్రాండ్ పేరుతో నడవనుంది. లక్నో - ఢిల్లీలో మధ్య నడిచే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు రానున్న ఆరు నెలల పాటు స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే పేరుతో నడుపనున్నారు. టికెట్ ధరలు పెంచకుండా అదనపు ఆదాయాన్ని అర్జించేందుకు వీలుగా భారతీయ రైల్వే అనుబంధ సంస్థ అయిన ఐఆర్సీటీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫలితంగా భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం ఆరంభంకానుంది.
దేశంలోనే తొలిసారిగా ఒక ప్రయాణికుల రైలుకు ప్రైవేట్ బ్రాండ్ పేరును ఖరారు చేయడం ఇదే తొలిసారి. లక్నో-ఢిల్లీల మధ్య నడిచే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్, ప్రముఖ శీతల పానీయ కంపెనీ స్ప్రైట్తో కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం మేరకు ఆగస్టు 19వ తేదీ నుంచి నవంబరు 11వ తేదీ వరకు రెండు మార్గాల్లో ప్రయాణిచే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును అది ఆగే అన్ని రైల్వే స్టేషన్ల్లోని డిస్ ప్లే బోర్డుల్లో స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్గా ప్రకటిస్తారు.
ప్రయాణికులపై ధరల భారం మోపకుండా, వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని అర్జించే చర్యల్లో భాగంగా, రైల్వే శాఖ ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టుంది. ఈ రైలును ఐఆర్సీటీసీ ప్రైవేట్గా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ట్రాక్లు, స్టేషన్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలను వినియోగించుకున్నందుకుగాను భారత రైల్వేకు నిర్ణీత రుసుంను చెల్లిస్తోంది. అత్యాధునిక వసతులు, మెరుగైన ఆన్బోర్డ్ సేవలు, వినోద సాధనాలు కలిగిన ప్రీమియర్ రైలు కావడంతో ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్టు కోసం తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ను ఎంపిక చేశారు.