రసగుల్లా అనుకుని నాటు బాంబును కొరికేశాడు.. చివరకు...
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని భోపాల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నాటు బాంబును నోటితో కొరికాడు. ఆ
బాంబులను రసగుల్లా అని భ్రమపడి ఆ పని చేశాడు. అయితే, ఆ బాంబు పేలడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ వ్యక్తి అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన నవంబరు 10వ తేదీన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని దిండోరి జిల్లాలో చోటుచేసుకోగా, ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మృతుడు రాజేంద్ర తన ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఉండగా.. రామ్ భగత్ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చాడు. ఇద్దరూ కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రామ్ భగత్ ఓ నాటు బాంబును తీసి.. రసగుల్లా అని చెప్పి రాజేంద్ర చేతికి ఇచ్చాడు. మాటల్లో పడి అతడు చూసుకోకుండా.. నోట్లో పెట్టి కొరికాడు.
దీంతో భారీ శబ్దంతో అది పేలిపోయి.. అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా.. ఓ అబ్బాయి తనకు ఇచ్చాడని, తాను కూడా చూసుకోలేదని సమాధానమిచ్చాడు. వారిద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.