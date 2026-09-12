ఇరాన్ అధ్యక్షుడి చేయి పట్టుకున్న నడుస్తున్న ప్రధాని మోడీ.... ఫోటో వైరల్
ఢిల్లీ వేదికగా బిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ వేదికగా ఓ అపురూప, ఆసక్తికర దృశ్యం కనిపించింది. గత కొన్ని నెలలుగా అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ షెజెష్కియన్ కూడా ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అయితే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు షెజెష్కియన్ చేయి పట్టుకుని నడుస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ ఫోటో వెనుక ఉన్న పరమార్థం ఏంటి అన్న కోణంలో నిపుణులు ఆలోచనలు చేస్తున్నారు.
అలాగే, బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామాఫోసా కూడా మోడీ - షెజెష్కియన్ వెంట నడుస్తూ కనిపించారు. ఈ ఫొటో ఇరాన్, రష్యా వంటి దేశాలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే, పాశ్చాత్య దేశాలతో చర్చలకు ద్వారాలు తెరిచి ఉంచే భారత సమతుల్య దౌత్య వ్యూహానికి అద్దం పడుతోందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సెప్టెంబరు 11వ తేదీన శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో ఈ ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. భారత్ అధ్యక్షతన సెప్టెంబరు 12-13 తేదీల్లో జరగనున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు ముందుగా ఈ బిజినెస్ ఫోరమ్ను నిర్వహించారు. ఇరాన్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత పెజెష్కియన్ భారత్కు రావడం ఇదే తొలిసారి. రెండు వారాల వ్యవధిలో మోడీ, పెజెష్కియన్ కలవడం ఇది రెండోసారి.
ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికి, చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. వాణిజ్యం, నావికుల భద్రత, స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానం ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కిచెప్పారు. ఈ ఫొటోను షేర్ చేసిన ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం "రెండు గొప్ప దేశాల నాయకులు చేతులు కలపడం, వారి నాగరికతల మధ్య ఉన్న చారిత్రక స్నేహాన్ని గుర్తుచేస్తుంది" అని వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.