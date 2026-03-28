నోయిడా వెళితే పదవి పోతుందని భయపెట్టారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
'మోడీ గారూ.. నోయిడాకు వెళ్లొద్దు.. మీరు ఈ మధ్యే ప్రధాని అయ్యారు.. అక్కడకు వెళితే పదవి పొతుందని భయపెట్టారు' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. నోయిడాలో ఆయన శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేతలు మూఢ నమ్మకాలు పిరికితనంతో నోయిడాను గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు.
గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నవారు తమ పదవులను కోల్పోతామనే భయంతో నోయిడాకు రావడమే మానేశారని గుర్తు చేశారు. సమాజ్ వాదీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నపుడు తాను ఇక్కడకు రావాలని అనుకున్నానని, ఈ నిర్ణయంతో నాటి ముఖ్యమంత్రి ఆందోళనకు గురయ్యారని అన్నారు. నోయిడాకు వాళ్లు రాకపోగా తనను కూడా రావొద్దని సూచించారని తెలిపారు. తాను మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళతానని ఆ ముఖ్యమంత్రికి స్పష్టం చేశానని తెలిపారు.
నోయిడా ప్రజల ఆశీర్వాదం కోసం వెళతానని, అది సుధీర్ఘకాలం దేశానికి సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తుందని భావిస్తున్నానని ఆయనతో చెప్పినట్టు వెల్లడించారు. ఒకపుడు రాజకీయ నాయకులు ఈ నగరాన్ని వదిలేశారని, కానీ ఇపుడు ప్రపంచ స్థాయి నేతలను ఆహ్వానించేందుకు ఈ నగరం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ నగరం ఈ రోజు దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచిందన్నారు.
అధికారంలో ఉన్నవారు నోయిడాలో పర్యటిస్తే వారికి అపశకునంగా మారుతుందనే నమ్మకం చాలా కాలంగా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోడీ పై వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1988 నుంచి ఈ నగరంలో పర్యటించిన పలువురు ముఖ్యమంత్రులు ఆ తర్వాత వివిధ కారణాలతో పదవులకు దూరమయ్యారు. దీనితో నోయిడాకు వెళ్లడానికి రాజకీయ ప్రముఖులు ఆసక్తి చూపడం లేదన్నారు. అయితే, యోగి ఆదిత్యనాథ్ తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పలుమార్లు నోయిడాలో పర్యటించారు.